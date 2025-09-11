YSL BEAUTY新作化粧水♡ダブルリチャージで肌を整える

YSL BEAUTYから、1本で肌を整えダブルリチャージできる新化粧水「ピュアショット デュアル リチャージローション」が登場♡洗顔後の素肌にとろけるように浸透し、毛穴・くすみ・ハリ感にアプローチ。96％自然由来成分配合で敏感肌*6にも優しく、角質層のすみずみまで潤いを届け、次に使うケアに備えた整った肌へ導きます。150mL税込11,000円で9月19日全国発売。

デュアルシルキーフォーミュラで潤い浸透

オイル層と水層からなる『デュアル シルキー フォーミュラ』が角質層まで浸透し、肌のすみずみまで潤いを届けます。

αパンテノール配合でバリア機能をサポートし、乾燥や都市型ストレスによる肌ダメージにアプローチ。毎日のスキンケアで、輝きに満ちたなめらかな肌を実感できます。

＊６全ての人に肌トラブルが起きないわけではありません。

FEMMUEの最高峰エイジングケア♡カメリア由来の新オイル＆クリーム

毛穴・くすみ・ハリ悩みにアプローチ

「ピュアショット デュアル リチャージローション」は、毛穴の目立ちや乾燥によるくすみ*2、ハリ感不足など複合的な肌悩みに対応。

洗顔後すぐの素肌に使用することで、次に使う美容液やクリームの効果を高め、肌を整えながら力強い美しさへ導きます。

＊2 乾燥による

YSL BEAUTY化粧水で1本で叶えるダブルリチャージ♡



「ピュアショット デュアル リチャージローション」150mL税込11,000円は、角質層のすみずみまで潤いを届け、毛穴・くすみ*2・ハリ悩みにアプローチしてくれます。

9月10日より公式オンライン・表参道ブティックで先行発売、19日全国発売。1本で朝も夜も整った肌に♡毎日のケアで輝きを実感してみてください♪