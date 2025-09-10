大好きなお兄ちゃんの部屋にこもって、構ってアピールをしていた大型犬。その姿をパパさんに見られていることに気づいた瞬間、気まずくなってしまったようで…？Instagramの投稿は記事執筆時点で90万3000回再生を突破し、大きな反響を呼んでいます。

お兄ちゃんの部屋から出てこない大型犬

ゴールデンレトリバーの「蘭」ちゃんは、お兄ちゃんのことが大好きなんだそう。この日も蘭ちゃんは構ってもらいたくて、お兄ちゃんの部屋を訪れていました。

なかなか部屋から出てこないので、パパさんがそ～っとドアを開けて中の様子を覗いてみると…。

蘭ちゃんはベッドの上に乗り、寝ているお兄ちゃんの手にちょんちょんとタッチして「起きて～」と訴えていたとか。控えめな構ってアピールが可愛すぎて、思わず頬が緩みます。

パパさんに見られて、気まずい空気に！

視線を感じたのか、ふと部屋の入り口の方にお顔を向けた蘭ちゃん。そしてパパさんに見られていることに気づくと、「あっ」と気まずそうなお顔に。

どうやら「お兄ちゃんが好きすぎて、パパを放置しちゃっていた！」と後ろめたさを感じているようです。

必死のフォローが逆に切ない…

微妙な空気が流れる中、しばし見つめ合う2人。不意に蘭ちゃんが立ち上がったかと思うと、「パパの方が好きですよ」とばかりにパパさんの方に近寄ってきたそうです。

なんとかフォローしようと気を遣っていることがバレバレで、その優しさが逆に切ない！

「どうせお兄ちゃんの方が好きなんでしょ。嘘つきさん」といじけてしまい、蘭ちゃんが部屋から出てくる前に黙ってドアを閉めるパパさんなのでした…。

この投稿には「可愛い」「ワンコも若い男性が好きなんですねｗ」といったコメントが寄せられています。「うそつきさん、ではない！笑」というフォローの声も。

お兄ちゃんラブの蘭ちゃんですが、パパさんへの愛も嘘ではないはず。これからも家族みんなを愛し、みんなに愛されて、幸せいっぱいの日々を過ごしてほしいですね！

蘭ちゃんの可愛い姿やご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「ran20200920」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ran20200920」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。