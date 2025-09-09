美人すぎて中継カメラも夢中に…ドイツ代表戦を観戦した元ドイツ代表DFの新恋人が話題
ドイツ代表は8日に行われた北中米ワールドカップ欧州予選で北アイルランド代表と対戦し、3-1で勝利を収めた。セルジュ・ニャブリ、ナディエム・アミリ、フロリアン・ビルツが得点し、ユリアン・ナーゲルスマン監督率いるチームが白星を挙げた一方で、観客席では元ドイツ代表DFマッツ・フンメルスの姿が注目を集めた。英『ザ・サン』が伝えている。
4月に現役引退を表明した36歳のフンメルスは、ケルンのラインエネルギースタジアムに来場。その傍らには新恋人でモデルのニコラ・カバニスさんの姿があった。26歳のニコラさんはヴィクトリアズ・シークレットやプーマなどで活躍し、インスタグラムのフォロワー数は200万人を超える人気モデル。二人は2023年に交際をスタートしており、すでに公の場にたびたび登場している。
フンメルスは7年間連れ添った元妻キャシー・フィッシャーさんと2022年に離婚しており、その後は息子ルートヴィヒ君をめぐる確執が現地で話題となっていた。先月には、キャシーさんと息子の2人がフンメルスのドルトムントでの引退試合に招待されなかったことを公に批判したことも報じられている。
クラブと代表の双方で数々のタイトルを手にした名DFは、スタンドから母国の戦いを見守っていた。試合中継カメラは新たなパートナーを何度も映していたという。
