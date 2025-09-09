この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「Uberで応答率とキャンセル率が表示に！実装の意図が謎すぎる…」というタイトルで、デリバリー配達員のレクター氏がYouTube動画を公開。Uber Eatsの配達用アプリに新たに「応答率」と「キャンセル率」が簡単に可視化されたこの仕様について、実装の意図や配達員への影響を自身の視点から語った。



レクター氏は変化について「今回応答率とキャンセル率が簡単に見られるようになりました。なぜこのタイミングで実装したのか分からない」と率直な疑問を投げかけた上で、「こういう理由で実装したのではないかという噂や私の考え」を中心に解説。自身のキャンセル率が高めである点に触れ、「なんで高くなってしまったかなって考えた時に、効率が悪くなる案件や大量注文、調理待ちの発生でキャンセルせざるを得なかった」とリアルな現場事情も明かした。



新仕様の目的については「従来の確認方法はUberFleetというサイト経由で面倒だったが、今はアプリですぐチェックできる。そういう要望があったのかもしれない」と利便性向上を一因としながら、「数字がちらつくと、改善しなきゃなという気持ちになる。Uber Eatsが配達員の数字をよくさせる狙いがあるんじゃないか」と鋭く分析。加えて「海外のランク制度導入の前触れ？」という見方についても、「確かに全部一画面で分かるのは気持ち悪い」と忖度ないトークを披露しつつ、「日本で導入されることは、契約や環境的にも多分ないと思う」と自らの見解を示した。



動画終盤では、「いちいち改善する必要もないかなと。こっちも成果主義だし、割に合わないと感じれば他社デリバリーを迷わず使う」と、普段のスタンスは変えない考えを強調。さらに「応答率は垢BANのリスクはない。キャンセル率も今のところ19%でも警告などは来ていない」と現時点でのペナルティ懸念は低いと説明し、「極端に高くなければ、今後もこのまま稼働スタイルを変えずにやっていく」と語った。



締めくくりには、「私は数字を改善させる狙いが一番大きいと思っています」と再度自身の仮説を強調。「皆さんはどう思いますか？」と視聴者に問いかけつつ、他社デリバリーのキャンペーン紹介やチャンネル登録の呼びかけで締めた。