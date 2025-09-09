À¤³¦½é¤ÎUWB¤ÈTrue 8KÅëºÜ·¿¤Î¥¨¥ì¥³¥àÀ½ºÇ¿·¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ ¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿
¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï´ØÏ¢À½ÉÊ¤Î³«È¯¤ÈÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¥¨¥ì¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤¬2025Ç¯9·î²¼½Ü¤è¤ê¡¢À¤³¦½é¤ÎUltra-Wide-Band¡ÊÄ¶¹°èÂÓÅÅÇÈ¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¡¦VM800¥·¥ê¡¼¥º¡ÊVM800 / VM800L¡Ë¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
True8000HzÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë°ÂÄêÀ
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï2025Ç¯8·î26Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿VM800¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆÃÄ§¤ÈÌ¥ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ´¶¤¸¤¿¼ê±þ¤¨¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
ÄÌ¾ï¤è¤ê¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÀè¹ÔÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
À¤³¦½éUWBÄÌ¿®ºÎÍÑTrue8K¥Þ¥¦¥¹
µÞÂ®¤Ë¥·¥§¥¢¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤¤¤ï¤æ¤ëPC¥²¡¼¥à¶È³¦¡£
¤È¤¯¤ËÈ¿±þÂ®ÅÙ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¹âÂ®¤Ç¤«¤Ä°ÂÄê¤·¤¿¼þÊÕµ¡´ï¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢eSports¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï°ì½Ö¤Ç¤âÄÌ¿®¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¾¡ÇÔ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¿ô¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬ÅÅÇÈ¤ä¥Î¥¤¥º¤òÈ¯¤¹¤ë¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤Î°ÂÄêÀ¤Ï¤È¤¯¤Ë½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤À¡£
¤½¤¦¤·¤¿´Ä¶¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿Ä¶¹âÂ®ÄÌ¿®¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢VM800¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏUWB¡ÊUltra-Wideband¡Ë¤È¤¤¤¦Ä¶¹ÂÓ°èÌµÀþÄÌ¿®µ¬³Ê¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¥2.4GHzÂÓ¤ÏÌµÀþÄÌ¿®µ¡´ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¼þÇÈ¿ôÂÓ°è¡£ÌµÀþ¥Þ¥¦¥¹¡¦¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¤Ï¤¸¤áBluetooth¤äWi-Fi¤Ê¤É¤Ç¤â»È¤ï¤ìµ¡´ïÆ±»Î¤ÎÅÅÇÈ´³¾Ä¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤·¤«¤·ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¤½¤ÎÌó20ÇÜ°Ê¾å¤ÎÂÓ°èÉý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÄÌ¿®´Ä¶¤Î¤¿¤á±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢¥FCCµ¬³Ê¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿ÂÓ°è¤Ï3.10GHz¤«¤é10.60GHz¡£º£²ó¤ÏÆüËÜµÚ¤Ó³Æ¹ñË¡µ¬¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ7.25GHz¤«¤é9.30GHz¤¬¤Ä¤«¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤ÆVM800¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏTrue8000HzÄÌ¿®¤ò¼Â¸½¡£
PC¤ä¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¡¢¥Þ¥¦¥¹ËÜÂÎ¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ÷¼õ8000Hz¤Î¹âÂ®¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÄÌ¿®¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µì¥â¥Ç¥ë¡ÊVM610¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó5ÇÜ°Ê¾å¤â¹âÂ®²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¢¥PC¤È¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤ÎÄÌ¿®¤Ï8K¤À¤¬¥Þ¥¦¥¹¤È¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤Ï4KÄÌ¿®¤À¤Ã¤¿½¾Íè¤Î´Ä¶¤¬ËÜÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï1ÂÐ1¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ÂÄêÀ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁõÃÖ¤âº£²óÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¥UWB¡õTrue8000Hz¤Ë¤è¤ë¹âÂ®ÄÌ¿®¤Î°ÂÄêÀ¤ò¥Î¥¤¥º¤¢¤ê¤Ê¤·¤Î´Ä¶¤Ç¸¡¾Ú¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¦¤¨¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿¿·µì¤Î¥Þ¥¦¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤ËÈæ³Ó¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥Þ¥¦¥¹¼Â¸³¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¢¥PAW3950¤È¤¤¤¦PixArt¼ÒÀ½ºÇ¿·±Ô¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¡£M600PE¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆºÇÂçÌó50%¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°ÀºÅÙ¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢LED¡¦¥Ü¥¿¥ó¤Îºï¸º¡¢¥¬¥¹¥¢¥·¥¹¥ÈÀ®·Áµ»½ÑÅù¤ò¶î»È¤·¤¿¹â¤¤¥Ó¥ë¥É¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¤«¤Ä·ê¤Î¤Ê¤¤¥Û¡¼¥ë¥ì¥¹·ÚÎÌ²½Àß·×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·ÚÎÌ¤«¤ÄÄ´À°¤µ¤ì¤¿Áàºî´¶
ËÜÀ½ÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤¿ºÇ½é¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡¢·ÚÎÌ¤«¤Ä¼ê¤òÅº¤¨¤¿¤È¤¤Î°ÂÄê´¶¤À¤Ã¤¿¡£
½Å¤µ¤ÏVM800¤¬59g¤ÇVM800L¤Ï64g¤È¤¤¤º¤ì¤â·Ú¤¯¡¢Èæ³Ó¼ê¤ÎÂç¤¤ÊÉ®¼Ô¤Ë¤Ï¡ÈVM800L¡É¤¬ÃúÅÙ¤¤¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤À¡£
¢¥VM800¤Ï¡ÊÁ°Éý59mm¡¢ÃæÉý57mm¡¢¸åÉý66mm¡¢½ÄÉý122mm¡Ë¡£VM800L¤¬¡ÊÁ°²Ö63mm¡¢ÃæÉý59mm¡¢¸åÉý70mm¡¢½ÄÉý130mm¡Ë¡£
¢¥¼ê¤òÅº¤¨¤¿¤È¤¤Î°ã¤¤¤Ï¤¹¤°¤ï¤«¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¦¥¹¥Û¥¤¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤Î¸ü¤ß¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁ°¼Ô¤¬32mm¤Ç¸å¼Ô¤Ï34mm¡¢¥È¥Ã¥×¤Îº¹¤â41mm¤È43mm¤Ç¤É¤Á¤é¤â°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
·ÚÎÌ¤À¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î»ý¤Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤±¤É¡¢1,000HzÀÜÂ³»þ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌó100»þ´Ö¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£
Ìó95»þ´Ö¤À¤Ã¤¿VM600PE¤è¤ê·ÚÎÌ¡Ê75g¡Ë¤«¤Ä¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¥¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¾åÉô¤Î¥Õ¥¿¤ò¤¢¤±¤Æ¥«¥Ð¡¼¤ò³°¤¹¤È¥Þ¥¦¥¹¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¡£¥¬¥¸¥§¥Ã¥È·Ï¤Ï¤³¤Î³«Éõ¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤«¤é¤â¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Á¤ã¤¦¡£
¢¥ËÜÀ½ÉÊ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤âµó¤²¤é¤ì¤ë¡£ÉÕÂ°¤Î¡È2-Mode¥¼¥í¥¨¥Ã¥¸¥½¡¼¥ë¡É¤ÈÎ¢ÌÌ¤ËÅ½¤ë¤³¤È¤Ç³ê¤ê¿´ÃÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥½¡¼¥ëÃæ±û¤¬±ú¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¼é¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀìÍÑ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÈEG TOOL¡É¤ò»È¤Ã¤ÆDPI¤ä¥Ý¡¼¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È¡¢¥ê¥Õ¥È¥ª¥Õµ÷Î¥¤ä¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤Î¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤Ê¤â¤Î¤«¤é¥¹¥¥ã¥ó¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎºÙ¤«¤ÊÀßÄê¤â²ÄÇ½¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÄìÌÌ¥Ü¥¿¥ó´Þ¤á¤¿Á´¤Æ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÈCtrl+C¡É¤Ê¤ÉºÇÂç3¤Ä¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤âÀßÄê¤â¼Â¸½¡£
»ý¤ÁÊý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Þ¥¦¥¹¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎXY¼´¤Î³ÑÅÙ¡Ê¡Þ90ÅÙ¤ÇÀßÄê¡Ë¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¡£
¢¥¥µ¥¤¥É¥Ü¥¿¥ó¤Î°ÌÃÖÄ´À°¤ä¥Û¥¤¡¼¥ë·Á¾õ¤â¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢µì¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤È¤¯¤Ë¥µ¥¤¥É¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²¡¤»¤ë¡¢Åº¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¿¡£
¢¥¥»¥ó¥µ¡¼¤Î¸¡ÃÎÈÏ°Ï¤Ï¤È¤Æ¤â¹¤¯¡¢¼Ì¿¿¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤Àµ÷Î¥´¶¡Ê1¤È2¤Î°ÌÃÖ¡Ë¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¯Æ°ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢2¡ÊÂ¸µ¡¢¥Ç¥¹¥¯²¼PCËÜÂÎ¤¢¤ê¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¥Þ¥¦¥¹Â¦¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÈ¿±þ¤»¤º¡£¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¥Ç¥¹¥¯¤Î¾å¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤í¤¦¡£
¢¥¥»¥ó¥µ¡¼¤Î¥«¥é¡¼¤ÏÁ´Éô¤Ç5¿§¤«¤éÀßÄê²ÄÇ½¡£»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤Ï¾ï»þÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÈ¯É½²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥Þ¥¦¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÆâÉô¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
É®¼Ô¤Ï¥·¥å¡¼¥¿¡¼·Ï¤Î¥²¡¼¥à¤ò¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢ÁàºîÀºÅÙ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¹²¤¿¤À¤·¤¤¥²¡¼¥à¤òËèÈÕ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Þ¥ë¥Á¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÈÏ°Ï¤Ç»È¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢·ÚÎÌ¤«¤ÄÈ¿±þÂ®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÎÈèÏ«´¶¤¬ÂçÉý¤ËÄã²¼¡£
º£¸å¤Ï¤â¤Ã¤ÈÌë¤Õ¤«¤·¤¬Ä½¤ê¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£
¢¥¥Û¥¤¡¼¥ë¤ò¾å²¼¤ËÆ°¤«¤·¤¿¤È¤¤Î²»¤¬¼ã´³Âç¤¤¤¤¬¡¢ËèÈÕDiscord¤ò»È¤Ã¤ÆÄÌÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ëÉ®¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Krisp¡Ê¥Î¥¤¥ºÍÞÀ©µ¡Ç½¡Ë¤Ç²ò·è¡£¥«¥Á¥«¥Á¤Ã¤È¤¤¤¦¼ê¿¨¤ê¤ò»×¤¦Â¸Ê¬´®Ç½¤·¤Ê¤¬¤éÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤ÇºÇ¸å¤ËËÜÀ½ÉÊ¤ÎÀè¹ÔÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¤´°ÆÆâ¡£
ÄÌ¾ï²Á³Ê19,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Î¤â¤Î¤¬´ü´ÖÃæ¤Ê¤é16,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤È3,000±ß¤â¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤«¤Ê¤Ê¤¤¤¤¤ªÃÍÃÊ¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Ò¤È¤Ï¤³¤Î¤ªÆÀ¤Ê´ü´ÖÃæ¤Ë¤¼¤Ò¡£
¡ÚÀè¹ÔÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Û
¢£³«ºÅ´ü´Ö
¡¦³«»Ï¡§2025Ç¯9·î9Æü¡Ê²Ð¡ËPM12¡§00
¡¦½ªÎ»¡§2025Ç¯9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë½ªÆü¤Þ¤Ç
¢£Í½Ìó¥µ¥¤¥È
¡¦¥¨¥ì¥³¥à¸ø¼°¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×
¢ª¥³¥Á¥é
¢¥Í¾ÃÌ¤À¤¬º£²ó¡¢¥¨¥ì¥³¥à¤µ¤ó¤«¤éVM800¥·¥ê¡¼¥º¡ÊVM800 / VM800L¡Ë¤È°ì½ï¤ËÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¤¿¡ÈGEL WRIST REST¡É¤È¤¤¤¦¥¡¼¥Ü¡¼¥É¥Ñ¥Ã¥È¤¬¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤ÆÂç¥Ï¥Þ¥êÃæ¡£¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤ÇVM800¤È¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
