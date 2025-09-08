ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÌÚÂ¼Þ«»Î»á¤¬ÃÏ¿Þ¤Ç¼¨¤¹¡¢¡ÖÇã¤ï¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¡¦ÁÀ¤¦³¹¡×
Æ°²è¡Ö¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÎÊª·ï¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¡¢¾ÍèÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Þ¤¹¡ª»ñ»º²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤Êª·ï¤òÇã¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¤³¤Î³¹¤òÁÀ¤¨¡ª¡×¤Ç¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÌÚÂ¼Þ«»Î»á¤¬ÅÐ¾ì¡£ËÌ´ØÅì¤Ç¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾ì½ê¡×¤È¡ÖÁÀ¤¦¤Ù¤³¹¡×¤òÃÏ¿Þ¥Ùー¥¹¤ÇÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë²ó¤À¡£½ÐÈ¯ÅÀ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢Åìµþ¤Ï²Á³Ê¤¬¹â¤¯Íø²ó¤ê¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²Á³ÊÄ´À°¤¬¸ú¤¤¤ÆÄÂÂß¼ûÍ×¤¬¸«¹þ¤á¤ë¥¨¥ê¥¢¤ò½¦¤¦¤³¤È¤¬´ðËÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÌÚÂ¼»á¤ÏÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤ä¤¹¤¤Êª·ï¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò3¤Ä¤Ë¹Ê¤ë¡£Í»»ñ¤¬ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤Î©ÃÏ¡¢ÅÚÃÏÉ¾²Á¤¬Äã¤¤¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¸ý¥È¥ì¥ó¥É¤¬¼å¤¤¤³¤È¡£¤³¤Î3¤Ä¤¬½Å¤Ê¤ëÊª·ï¤Ï¡¢ÊÝÍÃæ¤Î¼ý±×¤â½Ð¸ý¤Î²Á³Ê¤âÊø¤ì¤ä¤¹¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÅÚÃÏ¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¼ûÍ×¤Î´ðÈ×¤¬¤¢¤ë³¹¤ÏÄ¹´ü¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¼¨¤¹¡£
ºë¶Ì¤Ç¤ÏÂçµÜ¤äÀî¸ý¤Î¼«Âð¼ûÍ×¤Ï¶¯¤¤¤¬¡¢Åê»ñ¤È¤·¤Æ¤ÏºÎ»»¤¬¹ç¤¤¤Å¤é¤¤¡£¤à¤·¤í·§Ã«¡¦¿¼Ã«¤Ê¤É¡¢¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤Ç¿ô»ú¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ëÊý¤¬Íý¤Ë¤«¤Ê¤¦¡£¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÍ»»ñ¤ÎÀþ°ú¤¡×¤À¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤´¤È¤Ë½Ð¤»¤ë¥¨¥ê¥¢¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÁÀ¤¦³¹¤Ï»È¤¦Í»»ñ¤È¥»¥Ã¥È¤ÇÁª¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
·²ÇÏ¤Ç¤ÏÁ°¶¶¡¦¹âºê¼þÊÕ¤Ë²Ã¤¨¡¢µÈ²¬Ä®¤äÂÀÅÄ¤Î¤è¤¦¤Ê»º¶È¤ä¿Í¸ý¤Î´ðÈ×¤¬¤¢¤ëÃÏ°è¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë»ëÅÀ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¥¹¥¯ー¥ë¤Î¼ÂÎã¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤É¤Î½çÈÖ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¨¥ê¥¢¤ò¹¤²¤ë¤«¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Î»ÅÊý¤Þ¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¾ÍèÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤ä¤¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤ò¸«È´¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖÅÚÃÏ¡×¤Î¸«Êý¡¢¤½¤·¤Æ¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥¨¥ê¥¢¥Ý¥ê¥·ー¤Ë±è¤Ã¤¿¹¶¤áÊý¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¡£¸ýÆ¬¤ÎÃÏÌ¾¤ÈÃÏ¿Þ¤ÎÀþ°ú¤¤¬³ú¤ß¹ç¤¦¤ÈÈ½ÃÇ¤¬°ìµ¤¤ËÂ®¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢È½ÃÇ´ð½à¤ÎºÙÉô¤ÏËÜÊÔ¤Ç²¡¤µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£´ù¾å¤ÎÍý¶þ¤ò¼ÂÀï¤ËÍî¤È¤¹¥³¥Ä¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½¦¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤À¡£
²ñ¼Ò°÷¤«¤é24Åï²ÈÄÂÇ¯¼ý5000Ëü±ß¤ò¼Â¸½¤·ÆÈÎ©¡£¸½¤µ¤¯¤é¤¤¤Õ³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£Â¾4¼Ò·Ð±Ä¡£ÉÔÆ°»ºÅê»ñÎò¤Ï15Ç¯¡¢¼çºÅ¤¹¤ëÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ï¡Î5Ç¯¤Ç10000¿Í]¤¬¼õ¹Ö¡£Í£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥¥ë¤ò¤â¤Ä¶È³¦¤ÎÍÌ¾¹Ö»Õ¡¦¤¤à·»¡ÊÌÚÂ¼ Þ«»Î¡Ë¤¬ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò»Ö¤¹Êý¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª