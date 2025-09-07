元AKB48のメンバーで現在はマルチな活躍を見せている板野友美（34）。9月4日に、自身のYouTubeで新居のルームツアー動画を公開するとともに、『櫻井・有吉 THE夜会』（TBS系）に出演して番組内でも豪華な自宅の中を見せた。

【写真】板野が公開した「家賃110万円マンション」のバスルームなど。結婚式の写真も

紹介されたのは、東京都内の3LDKの超高級マンション。家賃は110万円オーバーで、220平米ほどだという。2021年にプロ野球・ヤクルトの高橋奎二投手（28）と結婚し、同年10月には娘を出産した“ともちん”。

動画では、大きなリビングやアイランドキッチン、“ベビちん”と呼ばれている娘の部屋などを紹介していた。娘の部屋にはなんと壁にボルダリングが設置されていたほか、ブランコやすべり台などこだわりの遊具が。ラグジュアリーなバスルームはグレーをベースにしたホテルライクな仕様。細部にこだわりが見受けられた。

極めつきは、「一番こだわった部屋」として紹介されたクローゼットルームだ。壁一面にバッグ、逆の一面に洋服が整然と飾られ、さながらブティックのような空間。バッグは約90個が並べられ、「シャネルのバッグが8割、9割くらい。たまにクロムハーツとか、ディオール、エルメス、ルイ・ヴィトン、セリーヌがあります」と紹介していた。

中央にはエルメスの「バーキン」や「ケリー」がズラリと飾られていたが、「まだそんなに数はないので、今後ね、何か記念に買えたらいいなと思っています」と、まだ増やしていくつもりのようだ。

元アイドルは2社の経営者に

番組や動画を見た視聴者が気になったのが、その財力だ。

YouTubeにアップされた動画の冒頭、「セレブ妻うらやましい、いいなセレブ、といったコメントも来ると思うんですけど、最初に言っておきたいんですけど、めちゃくちゃ働いてます！」「今は、会社も2社経営しているので、1年の中で自由な時間は数日しかなかったり」と語っていた板野。

どんな会社を経営しているのか。芸能関係者が語る。

「アパレルを中心に、スマホケースなどアクセサリーなども販売しているブランドの『Rosy luce』（ロージールーチェ）と、スキンケアブランドを運営する『bebe cosmetique』（ベベ・コスメティック）の2社です。2社をコラボさせたアイテムを開発するなど、経営は順調と聞いています」

『Rosy luce』の服は、板野がテレビ出演する際やInstagramにアップされる写真・動画でも着用していることが多く、ファンにはお馴染みのブランドとなっている。ファッション編集者の軍地彩弓さんが解説する。

「『Rosy luce』は、板野さんがもともとファッション業界にいた人物とほぼ二人三脚で立ち上げたブランドです。

板野さんのように、華奢な女性が楽しめるデザインを数多く取り扱っています。特に花柄素材を使ったワンピースが人気ですね。プリント生地からオリジナルで丁寧に仕立てているそうです。価格帯も1万円台からと抑えめなので若い方でも比較的手が届きやすく、20〜30代の女性の支持を得ています」

嫉妬の声も出そうな今回のルームツアー動画だが、YouTubeのコメント欄には「努力して理想の家に住むの本当に格好いいです」「めちゃくちゃ働いてます！って最初に前置き話すのめっちゃ良い笑」といったポジティブな感想が数多く並んでいる。

「めちゃくちゃ働いている」ことでブランドのパワーが増し続けている“ともちん”。タレントとして、経営者として、ますます羽ばたいていきそうだ。