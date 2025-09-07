この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

経営コンサルタント・波頭亮が語る「鳩山由紀夫元首相の真意と日本の外交に必要なのは“高いレベルの知恵”」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube番組「#波頭亮 さんに聞く、鳩山由紀夫元首相の中国訪問、日本の外交、日本の政治」では、経営コンサルタントの波頭亮氏と脳科学者の茂木健一郎氏が、話題となった鳩山由紀夫元首相の中国訪問や日本外交の現状について語った。配信では、波頭氏が、鳩山氏の活動が主に中国・反ファシズムの大会への参加であったこと、しかし多くのメディアが「対日抗日戦線の終戦」ばかりを強調して報道している現状に疑問を投げかけた。



波頭氏は「鳩山さんの基本も反ファシズムで、世界が友愛の理念で外交関係を築くようになれば全員ウィンウィンだという考え方が強い」としつつ、こうした前向きな理念が広がっていない点に「それ残念だね」と率直な思いを明かす。また、ネット上での批判が依然多い一方で「今回、冷静な擁護意見も前と比べてずいぶん増えている」と、一定の空気の変化を感じているとも述べた。



さらに鳩山氏のように現役を退いたからこそできる外交活動について「政治家じゃない立場だからこそ、できることがある」と評価。かつて中国での交流を振り返り「中国側は国家レベルで非常に頭脳明晰な人材が多かった。例えば、政治局常務委員のほとんどが理系出身で平均IQが150を超えるとも言われる」と紹介し「中国の意思決定層の合理性と賢さ」に強い印象を受けたと語る。



また中国経済の現状については「不動産バブル崩壊や人口ボーナス終了など、日本の過去に近い課題に直面しているが、それでもロケットやAIなど多様な産業シフトを進めつつある。経済の幸福化・価値化を目指し、農業や食料分野にも手を打っている」と説明し、「一方で、日本はアメリカとの関係性が強すぎて、外交の“フリーハンド”が現実的に持てない」と、現状への課題意識も波頭氏は口にした。



終盤では「鳩山さんの価値観やエネルギーは賛同できるが、“ハレーション”が小さくない。より日本と世界双方にプラスとなる形で活動を続けてほしい」とし、賢さと戦略性を持って外交を展開する日本の未来像を提案。「日本は、もう少し高いレベルでの知恵が必要だし、突き抜けて行動することのリターンが小さくなっている日本社会にも課題がある」と警鐘を鳴らしつつ、番組を締めくくった。