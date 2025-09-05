【射手座】週間タロット占い《来週：2025年9月8日〜9月14日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月8日〜9月14日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面ではイメージ通りにいかないことがあるでしょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
仲間とミッションに勤しむようなことがありそうです。常識や調和などは一旦忘れておくしかないでしょう。仕事や公の場では他のことに気を取られてしまうので、心ここにあらずみたいな時もあります。けれど、焦って周囲の機嫌を取り直さないでいましょう。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
相手のためにと思ってとった行動が、そのまま真っ直ぐには伝わらないようです。相手から思うような反応が返ってこないことで、いじけてしまうこともあるでしょう。シングルの方は、自力で色々なことを頑張れる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分のダメな所を直したいと思っています。
｜時期｜
9月12日 自分を守る ／ 9月14日 捨て身で頑張る
｜ラッキーアイテム｜
故郷
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞