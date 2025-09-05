アルゼンチン、ブラジル、エクアドルはすでに出場権獲得。残る３枠は？ W杯南米予選のストレートイン６か国が確定
2026年北中米ワールドカップの南米予選。現地９月４日に第17節の５試合が各地で行なわれた。
本大会にストレートインできるのは上位６か国。すでにアルゼンチン、ブラジル、エクアドルが出場権を手にしているなかで、残る３枠をウルグアイ、コロンビア、パラグアイが埋める結果となった。
ウルグアイはホームでペルーと対戦。ロドリゴ・アギーレ、デ・アラスカエタ、フェデリコ・ビニャスの得点で３−０の完勝を収め、５大会連続のW杯出場を決めた。
コロンビアもホームでボリビアに３−０で快勝。ハメス・ロドリゲスが先制点を奪い、ホン・コルドバ、フアン・フェルナンド・キンテロが続く。ハメスはW杯予選で14点目をマークし、ラダメル・ファルカオを抜いて予選史上最多ゴールを記録したコロンビア人選手となった。
パラグアイはホームでエクアドルと相まみえ、０−０のスコアレスドローで決着。貴重な勝点１を上積みし、16年ぶりのW杯出場を確定させた。
なお、17節のその他の試合では、アルゼンチンがベネズエラを３−０でくだし、ブラジルはチリに３−０で勝利した。
最終節を残して、順位表は以下のとおり。※( )内は勝点。
１位 アルゼンチン（38pt）
２位 ブラジル（28pt）
３位 ウルグアイ（27pt）
４位 エクアドル（26pt）
５位 コロンビア（25pt）
６位 パラグアイ（25pt）
７位 ベネズエラ（18pt）
８位 ボリビア（17pt）
９位 ペルー（12pt）
10位 チリ（10pt）
大陸間プレーオフに進めるのは７位の１チームのみ。その１枠をベネズエラとボリビアが争う構図に。最終節は９日に行なわれ、ベネズエラはホームでコロンビアと、ボリビアはホームでブラジルと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
本大会にストレートインできるのは上位６か国。すでにアルゼンチン、ブラジル、エクアドルが出場権を手にしているなかで、残る３枠をウルグアイ、コロンビア、パラグアイが埋める結果となった。
ウルグアイはホームでペルーと対戦。ロドリゴ・アギーレ、デ・アラスカエタ、フェデリコ・ビニャスの得点で３−０の完勝を収め、５大会連続のW杯出場を決めた。
パラグアイはホームでエクアドルと相まみえ、０−０のスコアレスドローで決着。貴重な勝点１を上積みし、16年ぶりのW杯出場を確定させた。
なお、17節のその他の試合では、アルゼンチンがベネズエラを３−０でくだし、ブラジルはチリに３−０で勝利した。
最終節を残して、順位表は以下のとおり。※( )内は勝点。
１位 アルゼンチン（38pt）
２位 ブラジル（28pt）
３位 ウルグアイ（27pt）
４位 エクアドル（26pt）
５位 コロンビア（25pt）
６位 パラグアイ（25pt）
７位 ベネズエラ（18pt）
８位 ボリビア（17pt）
９位 ペルー（12pt）
10位 チリ（10pt）
大陸間プレーオフに進めるのは７位の１チームのみ。その１枠をベネズエラとボリビアが争う構図に。最終節は９日に行なわれ、ベネズエラはホームでコロンビアと、ボリビアはホームでブラジルと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介