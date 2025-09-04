お笑いコンビ・シソンヌの長谷川忍（47）が3日放送の中京テレビ「人間研究所」（後11・59）に出演。タレント・フワちゃんの近況を暴露する場面があった。

番組スタートから約5カ月。改編期を乗り切り、長寿番組を目指すため、この日はテレビプロデューサーの佐久間宣行氏を“コンサルタント”として迎えた。

同番組は、動物たちが人間の行動を観察し、ホモサピエンス（人間）の生態を研究するという逆転アニマルバラエティー。スタジオにはニホンザルやブルドッグなど本物の動物が登場し、芸人たちがその声を演じている。

今回は、ニホンザルの“声”をロバートの秋山竜次、ブルドッグを伊集院光、ミーアキャットをシソンヌの長谷川が担当した。

斬新なコンセプトに佐久間氏は「凄くいいと思うんです。でも、コンセプトの割にはキャスティングが良すぎるんだよね。このコンセプトだったら、画面に顔を出したら言えないことを言う人がいいのよ。つまりやらかした人。普通だったらテレビ出られない人の方がいい」とさらなる尖った方向性を提案。

すると、ブルドッグの“ヒカル”（伊集院）が「フワちゃんだよ！ フワちゃん呼ぼうぜ！」と真っ先に名前を挙げる展開に。

これに、ミーアキャットの“ハセガワ”（長谷川）は「あいつ明日、海外から帰ってくるから、俺直接言っておくよ」と返し、思わぬフワちゃんの近況報告にスタジオは大いに盛り上がっていた。