松原タニシ原作✕中田秀夫監督の映画版「恐い間取り」シリーズ第二弾、『事故物件ゾク 恐い間取り』が７月25日より公開。各事故物件の謎に迫る主人公ヤヒロ（渡辺翔太）を映した新たな場面写真が到着した。それぞれの物件で起こる怪奇現象情報とともにご紹介する。必ず取り憑かれる部屋家賃：2万8000円１軒目は、ヤヒロが“事故物件住みますタレント”として初めて住む事故物件、“必ず取り憑かれる部屋”。10階以上ある古