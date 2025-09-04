¡Ö¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¿·ÎÁ¶â¡×¤ÏÃÍ¾å¤²¤â³ä°ú¤Èµ¡Ç½¤ò³È½¼¡¢»ûÈø»á¤¬ÏÃ¤¹ÍýÍ³¤ÈÁÀ¤¤
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï4Æü¡¢¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¿·ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡Ö¥·¥ó¥×¥ë3¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï3058±ß～¤Ç¡¢9·î25Æü¤ËÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡·ÈÂÓÅÅÏÃÎÁ¶â¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢NTT¥É¥³¥â¤¬¥á¥¤¥ó¥×¥é¥ó¡Ö¥É¥³¥âMAX¡×¤òÈ¯É½¡¢KDDI¤Ï¿·¥×¥é¥ó¤ÎÈ¯É½¤È´ûÂ¸¥×¥é¥ó¤ÎÃÍ¾å¤²¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤â·è»»ÀâÌÀ²ñ¤Ê¤É¤ÇµÜÀî½á°ì¼ÒÄ¹¤¬ÎÁ¶â¥×¥é¥ó²þÄê¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢³ä°úÁ°¤Î´ðËÜÎÁ¶â¤ÏÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤¿°ìÊý¡¢³ä°ú³Û¤ò°ú¤¾å¤²¡¢¾ò·ï¤¬¹ç¤¨¤Ð´ûÂ¸¥×¥é¥ó¡Ö¥·¥ó¥×¥ë2¡×¤ÈÆ±¿å½à¤ÎÎÁ¶â¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£4Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÀâÌÀ²ñ¤Ç¡¢ÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¤Î»ûÈøÍÎ¹¬»á¤¬¡¢ÎÁ¶â²þÄê¤ÎÍýÍ³¤ÈÁÀ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»ûÈø»á
¥·¥Ê¥¸ー¸ú²Ì¤ÇÁê¸ßÊä´°¤·¹ç¤¦´Ø·¸
¡¡»ûÈø»á¤Ï¡¢ÀâÌÀ²ñËÁÆ¬¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¸¤ß½Ð¤¹³Ú¤·¤µ¡¦ÊØÍø¤µ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Î¼ê¸µ¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¡¢12Ç¯Á°¡¢¤Þ¤À¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¥á¥¸¥ãー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¥æー¥¶ー¤¬Áª¤Ö¥×¥é¥ó¤ò¡¢3¤Ä¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢ÎÁ¶â¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤È¤¤¤¦´ðËÜ¸¶Â§¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£º£²ó¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ç¤â¡¢3¤Ä¤ÎÎÁ¶âÂÎ·Ï¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î³«»ÏÅö½é¤Ï¡Ö¥ä¥Õー¤È¤Î¥·¥Ê¥¸ー¡×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¸÷¤äÅÅµ¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Æâ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤â³«»Ï¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢PayPay¡Ê²ñ°÷´ðÈ×7000Ëü¡Ë¤äLINE¡ÊÆ±9800Ëü¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯·ÐºÑ·÷¤È¤·¤Æ¤Î¥°¥ëー¥×¥·¥Ê¥¸ー¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤â¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥ó¤È»ûÈø»á¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ûÈø»á¤Ï¡ÖÍø±×¤ò¾å¤²¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¸ÜµÒ´ðÈ×¡¢ARPU¡Ê¥æー¥¶ー¤¢¤¿¤ê¤ÎÃ±²Á¡Ë¡£¸ÜµÒ´ðÈ×¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢²òÌóÎ¨¤ò¤É¤¦²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¥Æー¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£·ÈÂÓ²óÀþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸÷²óÀþ¤äÅÅµ¤¡¢PayPay¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤Û¤É²òÌóÎ¨¤¬Äã¤¤¤È¤·¡¢·ÈÂÓ²óÀþ¤È¤Û¤«¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÏ¢·È¤µ¤»¤¿ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÇÁê¸ßÊä´°¤·¤¢¤¦´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¡£¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î»ö¶Èµ¬ÌÏÈ¯Å¸¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»ûÈø»á¤Ï¤½¤Î°ÕµÁ¤ò¸ì¤ë¡£
ÎÁ¶âÃÍ¾å¤²¤ËÍý²ò¤òµá¤á¤ë
¡¡¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î²ÃÆþ¼Ô¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï1200Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¹¥Ä´¤µ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë»ûÈø»á¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ë³Ý¤«¤ë¸¶²Á¤Î¾å¾º¤Ë¸ÀµÚ¡£ºòº£¤ÎÅÅµ¤Âå¤Î¾å¾º¤ä¡¢±ß°Â¤Ë¤è¤êÃ¼Ëö¤Î¸¶²Á¼«ÂÎ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢Æü¡¹¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤«¤é¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÉÔÀµ¤Ë·ÀÌó¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤«¤é¤ÎËÉ±Ò¤Ê¤É¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡ÊÄÌ¿®ÎÌ¡Ë¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö²æ¡¹¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê¥³¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡×¤È»ûÈø»á¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô¤Î5G»þÂå¤«¤é¡¢6G¡¢7G¤Èº£¸å¤ÎÄÌ¿®¤ÎÈ¯Å¸¤â¸«¿ø¤¨¡¢Åê»ñ¤ò¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×À¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç»ûÈø»á¤Ï¡ÖÃ±½ã¤ËÃÍ¾å¤²¤ò¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²æ¡¹¤ÎÅú¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ö¶È´ðÈ×¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÂÎÀ©¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Äã²Á³Ê¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÆÏ¤±¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÎ¾Î©¤ò¤¹¤ëÎÁ¶â¥µー¥Ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹¤Î»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢º£²ó¤Î¿·¥×¥é¥ó¤Ë»ê¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÎÁ¶â²þÄê¤ÎÍýÍ³¤ò¸ì¤ë»ûÈø»á
¿·ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡Ö¥·¥ó¥×¥ë 3¡×
¡¡¿·ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡Ö¥·¥ó¥×¥ë 3¡×¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥óS¤Î¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤¬4GB¢ª5GB¤ËÁýÎÌ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢³¤³°¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤¬2GB/·î¤Þ¤ÇÌµÎÁ¡Ê2026Ç¯²Æ°Ê¹ß¡¢¾ò·ï¤¢¤ê¡Ë¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£·î³ÛÎÁ¶â¤ÏÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢PayPay¥«ー¥É³ä¤ä¼«Âð¤Î¸ÇÄê²óÀþ¡¢²ÈÂ²³ä°ú¤Î³ä°ú³Û¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤ÆÅ¬ÍÑ¤·¤¿ºÝ¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¡Ö¥·¥ó¥×¥ë2¡×¤ÈÆ±³Û¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢PayPay¥«ー¥É ¥´ー¥ë¥É¤Ç»ÙÊ§¤¦¤È¡¢³ä°ú¤¬220±ß/·îÁý³Û¤µ¤ì¡¢´ûÂ¸¥×¥é¥ó¤è¤ê°Â¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Í¾¤Ã¤¿¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤ÎÍâ·î·«¤ê±Û¤·¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢·î´Ö¤Î¥Çー¥¿ÍøÍÑÎÌ¤¬1GB°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Î³ä°ú¡ÊºÇÂç2200±ß/·î¡Ë¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¤ë¡£ÇÑ»ß¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ûÈø»á¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Ë½é¤á¤Æ¸«¤ë¤È¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¥æー¥¶ー¤ÏºÇÅ¬¤Ê¥×¥é¥ó¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Ëー¥º¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¥Çー¥¿ÍÆÎÌÄ¶²á»þ¤ÎÄÌ¿®Â®ÅÙ¤Ï¡¢³Æ¥×¥é¥ó2ÃÊ³¬¤ÇÀ©¸æ¤µ¤ì¤ë¡£¥×¥é¥óS¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÍøÍÑ¥Çー¥¿ÎÌ¤¬5～7.5GB¤Ï300kbps¡¢7.5GBÄ¶¤Ï128kbps¡£¥×¥é¥óM¤Ç¤Ï30～45GB¤Ï1Mbps¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ï128kbps¡¢¥×¥é¥óL¤Ç¤Ï35～52.5GB¤Ï1Mbps¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ï128kbps¤È¤Ê¤ë¡£
ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¶¯Ä´
¡¡»ûÈø»á¤Ï¡¢ÀâÌÀ¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÉÕ²Ã²ÁÃÍ¡×¤Î¥ー¥ïー¥É¤òµó¤²¤ë¡£Â¾¼Ò¤ÎÎÁ¶â²þÄê¤Ç¤âÅÐ¾ì¤¹¤ëÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¥æー¥¶ー¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤òÄ´ºº¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÎÌ¤ÎÁý²Ã¡£ÂçÍÆÎÌ¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½¾Íè¾®ÍÆÎÌ¤À¤Ã¤¿¥æー¥¶ー¤ÎÍøÍÑÎÌ¤âÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡Ö4GB¤òÄ¶¤¨¤ë¥æー¥¶ー¤â¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤È»ûÈø»á¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡³¤³°¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î1¤Ä¡£»ûÈø»á¤Ï¡Ö»ä¤¬°ìÈÖ¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¥æー¥¶ー¤Î³¤³°ÅÏ¹Ò¿ô¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤È¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤Î2019Ç¯¤è¤ê¤â2024Ç¯ÅÙ¤Î¿ô»ú¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¥æー¥¶ー¤Î³¤³°ÅÏ¹Ò¥Ëー¥º¤Ï¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢º£²ó¤Î¡Ö³¤³°¥Çー¥¿ÄÌ¿®2GB/·îÌµÎÁ¡×¤òÉÕÂÓ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý»ûÈø»á¤Ï¡Ö¼ã´³¾ð¤±¤Ê¤¤ÏÃ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î³¤³°¥Çー¥¿ÄÌ¿®ÌµÎÁ¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢Íè²Æ°Ê¹ß¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö³¤³°¥íー¥ß¥ó¥°¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î»ö¶È¼Ô¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³«È¯¤Ë¾¯¤·»þ´Ö¤¬³Ý¤«¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö³¤³°¤¢¤ó¤·¤óÄê³Û¡×¤Î¡ÖÄê³Û¹ñL¡×¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë24»þ´Ö¥×¥é¥ó¡Ê3GB¡¢980±ßÁêÅö¡Ë¤ò1¥«·î¤¢¤¿¤êºÇÂç7ÆüÊ¬ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢PayPay¤Î·èºÑ²ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿¡Ö¥®¥¬ÁýÎÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¡Ê11·î～¡Ë¤ò¾Ò²ð¡£1¥«·î¤¢¤¿¤ê¤ÎPayPay·èºÑ²ó¿ô¡Ê200±ß°Ê¾å/²ó¡¢¾ò·ï¤¢¤ê¡Ë¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Íâ·î¤Î¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥×¥é¥óS¤Ç¤Ï·èºÑ²ó¿ô¤¬·î10²ó°Ê¾å¤Ç¡Ü1GB¡¢¥×¥é¥óM¡¿L¤Ç¤Ï10²ó～19²ó¤Ç¡Ü1GB¡¢20～29²ó¤Ç¡Ü5GB¡¢30²ó°Ê¾å¤Ç¡Ü10GB¡¢¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£
¼ç¤Ê¼Áµ¿
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¼ç¤Ê¼Áµ¿¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£²óÅú¼Ô¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»ûÈø»á¡£
――¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤¬³ä°ú¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀáÌó»Ö¸þ¤Î¥æー¥¶ー¤¬¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É¥æー¥¶ー¸þ¤±¤Î³ä°ú¤ÏÌ·½â¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
»ûÈø»á
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É¥æー¥¶ー¤Ï¤«¤Ê¤ê¾¯¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤À¤¬¡¢°ìÈÌ¥«ー¥É¤ÏÌµÎÁ¤ÇÆþ²ñ¤Ç¤¤ë¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¿³ºº¤òÄÌ²á¤Ç¤¤ì¤Ð¥«ー¥É¤â»ý¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ê³ä°ú¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¿ô¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡Ë¸÷²óÀþ¤Î·ÀÌó¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£Â²¼¤Ç¤Ï²áÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£
¡¡¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É³ä°ú¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¡È¥ì¥¢¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢PayPay¥«ー¥É¤È¸÷²óÀþ¤Î³ä°ú¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢²áÈ¾¿ô°Ê¾å¤Î¥æー¥¶ー¤¬¤³¤Î¶â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢PayPay¤Ç¤Î·èºÑ´Ô¸µ¤Ê¤É¤Ç·ë¹½¡ÊÇ¯²ñÈñ¤ò¡Ë²ó¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î³ä°ú¤Ç¤Ï¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê550±ß¤Î³ä°ú¤ÇÇ¯´Ö6600±ß²ó¼ý¤Ç¤¤ë¡£2¿Í¤¤¤ì¤Ð¤Û¤ÜÁ´Éô²ó¼ý¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹çÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ì¤ÐÆþ¤Ã¤¿Êý¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£
――¥·¥ó¥×¥ë 3¡¢¡È¥·¥ó¥×¥ë¡É¤ÈÌÃÂÇ¤Ä³ä¤Ë¤ÏÊ£»¨¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
»ûÈø»á
¡¡¤¤¤¤¤´°Õ¸«¤À¤È»×¤¦¡£Åö½é¤Î¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë¾®¤µ¤¤¥»¥°¥á¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÊ¡¹¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Á´ÂÎ¤ÎÄÌ¿®¥³¥¹¥ÈÁý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¡£°ÂÄê¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾å¤Ç¤Ï¡¢°ìÄê¤Î¼ý±×¡¢Çä¾å¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥°¥ëー¥×¥µー¥Ó¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤ò¾ò·ï¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¯¤·¤º¤Ä¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
»ûÈø»á
――¥×¥é¥óS¤ÎÃÍ¾å¤²Éý¤¬Âç¤¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡£
»ûÈø»á
¡¡Á°²ó¤Î¡Ê¥·¥ó¥×¥ë 2¡Ë²þÄê¤«¤é¡¢¥×¥é¥óM/L¤Ç¤Ï¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤òÁýÎÌ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥×¥é¥óS¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÏÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾¯¤·Âç¤¤¤²þÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
――Â¾¼Ò¤Î¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢ÄãÍÆÎÌÂÓ¤òÌµ¤¯¤¹Æ°¤¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï»Ä¤Ã¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¡©
»ûÈø»á
¡¡Â¾¼Ò¤Î¤è¤¦¤Ê³¬ÃÊ¾õ¤ÎÎÁ¶â¡Ê·î´Ö¤ÎÍøÍÑ¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤½¤Î·î¤Î·î³ÛÎÁ¶â¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¥×¥é¥ó¡Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¡ÖLINEMO¡×¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÂÎ¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢²æ¡¹¤ÎÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¥×¥é¥óS¤ò»Ä¤·¤¿¡£
――¥×¥é¥óM¤ÈL¤Î°ã¤¤¤¬¡Ö¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¡Ü5GB¤È10Ê¬/²ó¤Þ¤Ç¤Î²»À¼ÄÌÏÃÄê³Û¡×¤À¤¬¡¢Ì¾Á°¤ÎÉÕ¤±Êý¤¬¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤¤¤«¡©
»ûÈø»á
¡¡»ØÅ¦¤ÎÄÌ¤ê¤À¤¬¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÍøÍÑÆ°¸þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢8³ä¤¯¤é¤¤¤Î¥æー¥¶ー¤¬30GB¤Þ¤Ç¤ÎÎÁ¶âÆâ¤Ç¥«¥Ðー¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÆÎÌ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É´Ö¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Â¾¼Ò¤ÎÆ°¸þ¤ò¸«¤¿Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¥×¥é¥óL¤Ë²»À¼¤òÆþ¤ì¤ë¡×¤Î¤¬¡¢²æ¡¹¤Î¸ÜµÒ´ðÈ×¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇÅ¬¤ÊÎÁ¶âÂÎ·Ï¤À¤È»×¤¤¤³¤Î·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
――³¤³°¥Çー¥¿¥íー¥ß¥ó¥°¤ÎÍÆÎÌ¤ò2GB/·î¤È¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
»ûÈø»á
¡¡¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¥æー¥¶ー¤Î¥íー¥ß¥ó¥°¥Çー¥¿¤ò¸«¤Æ¡¢ÂçÂÎ8³ä¤¯¤é¤¤¤Î¥æー¥¶ー¤ò¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£¡Ê¥æー¥¹¥±ー¥¹¤È¤·¤Æ¡ËSMS¤äLINE¡¢³¤³°»ÜÀß¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤éºÇÄã¸Â¤ÎÄÌ¿®¤¬¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢2GB¤òÀßÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÍøÍÑ¥Çー¥¿ÎÌ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÊý¤¬¤ä¤Ï¤êÂçÍÆÎÌ¤È¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÆ±ÍÍ¤Î»Üºö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÍÆÎÌ¤òÂç¤¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¥æー¥¶ー¤ÎËþÂ¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
»ûÈø»á
――PayPay¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É¤Î³ä°ú¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë¤Î¤«¡©
»ûÈø»á
¡¡´ðËÜÅª¤Ë¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÎÁ¶â¸«Ä¾¤·¤Ï¤Þ¤À¸¡Æ¤ÅÓÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê·èÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤òºÎ¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
――²þÄê¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡¢¥³¥¹¥È²ó¼ý¤Ê¤Î¤«¡¢·ÐºÑ·÷¤ÎÇ´ÃåÀ¤Î¸þ¾å¤«¡©
»ûÈø»á
¡¡Î¾Î©¤·¤¿¤¤¡£
¡¡É¬Í×¤Ê¥³¥¹¥È¤ò²ó¼ý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬1ÈÖ¤Î²ÝÂê¡£°ìÊý¤Ç¡¢MNO4¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¶¥ÁèÎÏ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¾¦ºà¤Ê¤ÉÊÌ¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥¹¥È¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤òÈó¾ï¤ËÇº¤ó¤À¡£·ë²Ì¡¢´ðËÜ¤Î·î³ÛÎÁ¶â¤Ë¾å¾è¤»¤·¡¢¤Û¤«¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤Êý¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Î¼ýÆþ¤Ç±Æ¶Á¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£
――¥É¥³¥â¤äKDDI¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎÁ¶â²þÄê¤Ç¡¢MNP¤Î¿ô»ú¤Ê¤É¤ËÆ°¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¡©
»ûÈø»á
¡¡Â¾¼Ò¤Î²þÄê°ÊÁ°¤«¤é¡¢¶¯¤¤¥âー¥á¥ó¥È¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Â¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÎÁ¶â²þÄê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢3·îÁ°¸å¤Ë¥Ôー¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤½¤Î¸å³ÍÆÀ¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯·¹¸þ¤â¤¢¤ê¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ÊÉ¾²Á¤ÏÆñ¤·¤¤¡£º£²ó¤Î²þÄê¤Ï¡¢¤³¤Î¥âー¥á¥ó¥È¤òÊÑ¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ç§¼±¡£¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É³ä°ú¤Ê¤É¹¶¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«²òÌó¤â¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
――¤Û¤«¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎÁ¶â¤Ï²þÄê¤¹¤ë¤Î¤«¡©
»ûÈø»á
¡¡º£¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÎÁ¶â²þÄê¤ò¤¹¤ë¡¿¤·¤Ê¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤À·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
――¤Û¤«¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎÁ¶â²þÄê»þ¤â¡¢·ÐºÑ·÷¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡©
»ûÈø»á
¡¡¤Ç¤¤ë¤À¤±¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¥Ð¥ó¥É¥ë¤¹¤ë»þ¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¥Ëー¥º¤¬¤¢¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¤¿¡£±ÇÁü¤ä²»³Ú¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢²áÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Æ¤â10～30¡ó°Ì¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¹Ê¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥Ð¥ó¥É¥ë¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¥Ð¥ó¥É¥ë¤¹¤ëÊý¤¬ÎÉ¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢º£²ó¤Î¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î²þÄê¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â¾¼Ò»öÎã¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥µー¥Ó¥¹¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸¡Æ¤¤ÎÈÏ°Ï¤È¤·¤Æ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
――´ûÂ¸¥×¥é¥ó¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¸¡Æ¤¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
»ûÈø»á
¡¡´ûÂ¸¥×¥é¥ó¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤âµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼ÒÄ¹¡ÊµÜÀî½á°ì¼ÒÄ¹¡Ë¤â¡Ö¤³¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ë¸«¹ç¤¦²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤«¡©¡¡¥æー¥¶ー¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼ÒÆâ¤Ç¤âÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¥æー¥¶ー¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¥Æー¥Þ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£