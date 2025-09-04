人気の飲料から医薬品まで。「AmazonスマイルSALE」でみんなが買った商品 TOP20【本日最終日】
2025年9月4日（木）23：59まで、Amazon「スマイルSALE」が開催中です。今回は、ライブドアニュースで人気の20商品をご紹介。まとめ買いしておきたい飲料や日用品などが幅広くラインナップしています。本日が最終日なので、お買い忘れなく！

「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル


い・ろ・は・す（I LOHAS）

[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本

1,104円 → 900円（18%オフ）

※クーポン利用で630円に

強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」


ウィルキンソン

ウィルキンソン アサヒ飲料 MS+B タンサン ラベルレスボトル 500ml×24本 [炭酸水]【Amazon.co.jp限定】

2,851円 → 1,898円（33%オフ）

香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」


爽健美茶

コカ・コーラ やかんの麦茶 from 爽健美茶 650mlPET×24本

2,510円 → 1,918円（24%オフ）

運動で減量したい人へ。プロ ウェイトダウンシリーズのチョコレート風味


ザバス

ザバス(SAVAS) プロ ウェイトダウン チョコレート風味 820g 明治 NEXTBODY ソイ プロテイン HMB【Amazon.co.jp限定】

4,338円 → 3,438円（21%オフ）

濃厚で水に溶かしても美味しい。ホエイプロテインのリッチショコラ味


ザバス

ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1kg 明治【Amazon.co.jp限定】

5,248円 → 4,480円（15%オフ）

ヘルシーなおやつに最適。「さかなっつハイ！」10g×30袋


東洋ナッツ

東洋ナッツ さかなっつハイ! 小分け 個包装 アーモンド 小魚 10g×30袋 栄養機能食品(ビタミンD)

1,728円 → 1,164円（33%オフ）

松屋のベストセラー9種30食を家で楽しめる豪華な福袋


松屋

福袋【松屋】在宅応援！松屋を一度に楽しめる在宅応援福袋！≪9種30食≫ 【冷凍】牛丼 牛めし カレー ライスバーガー 焼肉

13,680円 → 6,389円（53%オフ）

胃に優しく、つらい頭痛に速く効く。「イブクイック頭痛薬DX」


イブ(EVE)

【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠

2,180円 → 1,386円（36%オフ）

便秘や軟便に。日頃の便通を整える「ビオスリーHi錠」


ビオスリー

ビオスリーHi錠 270錠【指定医薬部外品】整腸剤 [酪酸菌/糖化菌/乳酸菌 配合] 錠剤タイプ [腸内フローラ改善/腸活] 便秘や軟便に

3,434円 → 2,436円（29%オフ）

頭痛・歯痛・生理痛に。Amazonブランドの解熱鎮痛錠


by Amazon

【指定第2類医薬品】by Amazon 解熱鎮痛錠IP 100錠

700円 → 560円（20%オフ）

シミや疲れが気になり始めた人向け。「ハイチオールCプラス2」


ハイチオール

【第3類医薬品】ハイチオールCプラス2 360錠

3,940円 → 3,152円（20%オフ）

小粒で飲みやすい。痛みや熱にすばやく効く「イブA錠」


イブ(EVE)

【指定第2類医薬品】イブA錠 90錠

1,078円 → 787円（27%オフ）

3種の乳酸菌配合。Amazonブランドの整腸薬


by Amazon

[指定医薬部外品] by Amazon 整腸薬 560錠

1,462円 → 1,169円（20%オフ）

「探す」アプリで持ち物の現在地を探せるAirTag


Apple(アップル)

Apple AirTag

4,980円 → 4,059円（18%オフ）

大画面でフルHDを簡単に楽しめる。2024年発売の「Fire TV Stick HD」


Amazon

Amazon Fire TV Stick HD | 大画面でフルHDの楽しさを簡単に | ストリーミングメディアプレイヤー

6,980円 → 4,880円（30%オフ）

汗が気になる人に最適。Tシャツ専用インナーシャツの汗パット強化版


GUNZE(グンゼ)

[グンゼ] スリーブレスシャツ YG Tシャツ専用 in.T(インティー) CUT OFFシリーズ 汗パット メンズ クリアベージュ L

1,650円 → 1,401円（15%オフ）

サラッとした洗い上がり。NILEのスカルプシャンプー


Nile

NILE 濃密泡スカルプシャンプー メンズ アミノ酸シャンプー ノンシリコン (LAFRANCE（ラフランス）の香り)

2,680円 → 1,540円（43%オフ）

料理やふきとりに幅広く使える。吸収力の高さが特徴のキッチンペーパー


服部製紙(Hattoripaper)

服部製紙(Hattoripaper) キッチンペーパー150枚(75組)

165円 → 109円（34%オフ）

アタック液体史上、最高の洗浄力。約210回分と大容量の洗濯洗剤


アタック

アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100ｇ

1,939円 → 1,789円（8%オフ）

Amazonブランドの洗たく槽クリーナー 360g（120gx3回分）


by Amazon

by Amazon 洗たく槽クリーナー 酸素系 360g (120g x 3回分)

1,163円 → 1,046円（10%オフ）

