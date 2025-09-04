人気の飲料から医薬品まで。「AmazonスマイルSALE」でみんなが買った商品 TOP20【本日最終日】

2025年9月4日（木）23：59まで、Amazon「スマイルSALE」が開催中です。今回は、ライブドアニュースで人気の20商品をご紹介。まとめ買いしておきたい飲料や日用品などが幅広くラインナップしています。本日が最終日なので、お買い忘れなく！

「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル

強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」

香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」

運動で減量したい人へ。プロ ウェイトダウンシリーズのチョコレート風味

濃厚で水に溶かしても美味しい。ホエイプロテインのリッチショコラ味

ヘルシーなおやつに最適。「さかなっつハイ！」10g×30袋

松屋のベストセラー9種30食を家で楽しめる豪華な福袋

胃に優しく、つらい頭痛に速く効く。「イブクイック頭痛薬DX」

シミや疲れが気になり始めた人向け。「ハイチオールCプラス2」

小粒で飲みやすい。痛みや熱にすばやく効く「イブA錠」

3種の乳酸菌配合。Amazonブランドの整腸薬

「探す」アプリで持ち物の現在地を探せるAirTag

大画面でフルHDを簡単に楽しめる。2024年発売の「Fire TV Stick HD」

汗が気になる人に最適。Tシャツ専用インナーシャツの汗パット強化版

料理やふきとりに幅広く使える。吸収力の高さが特徴のキッチンペーパー

アタック液体史上、最高の洗浄力。約210回分と大容量の洗濯洗剤

Amazonブランドの洗たく槽クリーナー 360g（120gx3回分）