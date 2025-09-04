5年連続＆通算7度目のシーズン20二塁打

【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間4日・ピッツバーグ）

ドジャース・大谷翔平投手が3日（日本時間4日）、敵地・パイレーツ戦に「1番・指名打者」で先発出場。第3打席で今季20本目となる二塁打を放ち、3試合連続安打とした。打球速度108.7マイル（約174.9キロ）の爆速打。LA放送局も脱帽していた。

この日は11度目の先発登板が予定されていたものの、せきや鼻詰まりの症状があり、体調不良のため先発回避。打者1本で先発した。先発アッシュクラフトの前に第1打席は空振り三振、3回の第2打席は遊飛に倒れた。しかし5回、カウント0-2からバローズのチェンジアップを捉え、右中間に運んだ。

大谷は悠々と二塁に到達。今季20本目、通算では7度目のシーズン20二塁打だった。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の実況スティーブン・ネルソン氏は「カウント0-2でオオタニが痛烈な打球を放った。今シリーズまたも長打。全てのヒット（が長打です）」と打棒に脱帽。「風邪と戦っていますが……ハハハ！ それでも打席でこれをやってしまいます」と目を丸くした。

大谷は前日の同カード、3回に自己最速を更新する120マイル（193.1キロ）の46号を放った。その後の打席では2本の二塁打を放ち、ここまでのシリーズでの安打はいずれも長打となっている。（Full-Count編集部）