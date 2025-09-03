「前から噂になっていた」堀江貴文氏　サントリー・新浪剛史氏の“大麻疑惑”に私見「芋蔓系なんかな」意味深発言も

9月2日、実業家の“ホリエモン”こと堀江貴文氏が自身のXを更新。9月1日付で辞任したサントリーホールディングスの新浪剛史会長について驚くべき発言をした。

《サントリー新浪さんの件は前から噂にはなっていたけど、脱法ドラッグ系？なんか複数のアーティストも無期限活動休止とかなってるけど、これも芋蔓系なんかな》

新浪氏は麻薬取締法違反の疑いで8月22日に家宅捜索を受けた。違法なものは見つからなかったものの、新浪氏は9月1日付で辞表を提出した。

「家宅捜索で見つかったのは海外で正規販売されているサプリメント。日本では禁止されている大麻成分“THC（テトラヒドロカンナビノール）”が含まれる疑いがあるとのことで、ガサ入れになったようです。新浪さんは知人から送られたもので、健康にいいと紹介された、大麻成分が含まれているのは知らなかったという供述をしています。THCは合成大麻の一種で、現状日本では違法です。福岡県警は税関から違法の疑いがある薬物輸入に関する情報提供を受けて動いたようで、鑑定で違法が確定したら逮捕もあるでしょうね」（社会部記者）

そして3日午後、サントリーHDの鳥井信宏社長は都内で記者会見を開いた。「新浪氏からは適法であるとの認識のもとに購入したサプリメントに関して捜査が実施された（と説明を受けた）」とし、現在警察が捜査中であるとの認識を示した。また、新浪氏の行為は「代表取締役会長として求められる資質を欠くと言わざるをえない」と述べた。

「サントリーは家宅捜索があった22日に事態を把握し、当日午後に検討会を開いています。26日には臨時取締役会を開き、新浪さん本人を聴取しました。28日には取締役全員の意見を確認。9月1日に総意を伝え、新浪さんが“一身上の都合による役職辞任”を申し出たとのことです」（前出・記者）

堀江氏が言う「噂」が真実だったとすれば、“薬物ルート”のようなものが存在し、そこから情報が洩れるということもあるのだろうか……。

「3日には俳優の清水尋也さんが朝の4時半に家宅捜索を受け、自宅から大麻のような乾燥植物片や巻紙が発見。同居していた20代女性とともに麻薬取締法違反で逮捕となりました。これが新浪会長の件と関係あるのかは分かりませんが、過去に売人が挙げられて顧客リストなどを元に捜査が進められていたとすると、堀江さんのいう“芋蔓式”に当たるかもしれません」（前出・記者）

少なくとも、サントリーという大企業の会長として脇が甘かったのは間違いないだろう。