【マクドナルド：月見バーガー】 9月3日 発売 価格：440円～

日本マクドナルドは、「月見バーガー」を9月3日より期間限定発売する。価格は「月見バーガー」単品が440円など。

秋の風物詩とも言えるマクドナルドの「月見バーガー」が本日より販売開始。今年の月見バーガーはソースがクリーミーにリニューアルして登場する。

「とろ旨すき焼き月見」や「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」、「チーズ月見」などバーガー類はマフィンを含む全5種がラインナップ。そのほか、「あんバターとおもちの月見パイ」と「月見 マックシェイク 山梨県産シャインマスカット味」、ナゲット用の「瀬戸内レモンペッパーソース」も同期間で販売される。

□「秋の風物詩『月見ファミリー』が9/3(水)からリニューアルして期間限定で新登場！」のページ

