回転寿司チェーン「くら寿司」が提供するハンバーグ寿司やハンバーガー、ケーキに「お月見メニュー」が新登場。

2025年秋は回転寿司でお月見気分を満喫できます☆

くら寿司「お月見メニュー」

期間：2025年9月5日（金）〜

※「大阪・関西万博店」では実施しません

※店舗により価格は異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了

回転寿司チェーン「くら寿司」から2025年秋の限定メニューとして「お月見メニュー」が登場。

「月見ハンバーグ」「【無添】くら月見バーガー」「月見ケーキ」が期間・数量限定で販売されます！

少しずつ秋の訪れを感じる時期に合わせて登場する、月見にまつわる新メニューです☆

月見ハンバーグ

販売期間：2025年9月5日（金）〜10月2日（木）

価格：230円

※お持ち帰り不可

「月見ハンバーグ」は、濃厚チーズソースを月に見立てた、お月見にぴったりのお寿司。

ハンバーグには国産の黒毛和牛を使用（※）し、玉ねぎや卵などを加えることで、ジューシーでふんわりとした食感に仕上げられています。

肉汁あふれるハンバーグに、和風てりやき味のソースの旨みと濃厚チーズソースのコクが重なる美味しさ。

シャリとも相性抜群の一品です☆

※ハンバーグに使用している牛肉のうち49.95％が黒毛和牛

【無添】くら月見バーガー

販売期間：2025年9月5日（金）〜10月13日（月）

価格：450円

ふわふわのバンズに、牛・豚・鶏を使用した旨みたっぷりのハンバーグを挟んだ「【無添】くら月見バーガー」

さらに、ジューシーで香ばしく揚げたベーコンや黄身ソースがとろっとあふれる目玉焼き風オムレツも挟んでいます！

マヨネーズとケチャップを合わせることが多いオーロラソースを、「【無添】くら月見バーガー」ではまろやかな味わいのタルタルソースと酸味のあるケチャップを使用。

肉の旨みや揚げの香ばしさを、とろける黄身ソースとオーロラソースがまろやかに包み込み、ふわふわのバンズが全体を一体感ある仕上がりにまとめられています☆

月見ケーキ

販売期間：2025年9月5日（金）〜10月13日（月）

価格：430円

※お持ち帰り不可

ミルクムースの表面に黄色いグラサージュ（艶やかに仕上げるコーティング）を施した「月見ケーキ」は、月のような輝きを表現。

ムースの軽やかさに、ザクザク食感のクランブルを底面に仕込むことで、絶妙なアクセントになっています。

お月見らしくウサギチョコを添えて、見た目もかわいらしい一品です！

回転寿司のハンバーグやハンバーガー、ケーキでお月見気分になれる限定メニュー。

くら寿司の「お月見メニュー」は、2025年9月5日より期間・数量限定で登場します！

