研究者らは長らく、脳の思考パターンは生まれつき構成されているのか、それとも経験に応じて思考パターンが形成されるのかという謎について考えてきました。新たにカリフォルニア大学サンタクルーズ校の研究チームが、人間の脳には何かしらの感覚を経験するよりも前から、「世界をどのように理解すればいいのか」の指示が与えられている可能性があるとの研究結果を発表しました。Preconfigured neuronal firing sequences in human