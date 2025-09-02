タイガー魔法瓶は、スピード沸とう機能を備えた「電気ケトルPCT-A120/A150」を、2025年9月21日（日）に発売します。カラーはオフブラックとオフホワイトの2色。

記事のポイント 保温機能のない電気ケトルは、飲み物やインスタント食品のためにお湯を沸かすだけでなく、パスタなどの麺をゆでるための大量の湯沸かしに使うなど、調理の時短にも活用されています。やかんでお湯を沸かすよりもすばやく沸かせるものが多く、忙しいときに重宝します。

PCT-A型は、大容量（1.2L/1.5L）モデルながら、軽量とコンパクトが特徴の「スゴ軽」シリーズの電気ケトル。「PCT-A120」（1.2L）は約730g、「PCT-A150」（1.5L）は約770gで、楽に持てます。「PCT-A120」（1.2L）は、タイガー史上最軽量を実現しています。

また、独自技術により、取っ手部分にある蒸気検知センサーまで、蒸気を最短経路で誘導。素早く蒸気を検知し、沸とうしたらすぐに電源オフすることで、スピード沸とうを実現。カップ1杯分（140ml）を約59秒で沸かすことができ、忙しい朝や、急な来客、慌ただしい家事の合間にもお湯がすぐ沸かせます。

スピードだけでなく“安全設計”にもこだわっており、万一倒れた場合でもお湯もれを最小限に抑える「転倒お湯もれ防止」構造や、蒸気の量が少ない「省スチーム設計」を搭載。安心して使うことができます。

↑「転倒お湯もれ防止」構造を採用。

また、同社の電気ケトルでは初めて「注ぎ口カバー」を採用しました。給湯ロックボタンと連動して開閉し、使わないときに中にホコリが入るのを抑えます。

ふた部分は、ワンタッチで簡単に取り外すことが可能。広口の内容器なので、奥までしっかり手を入れることができ、楽にお手入れできます。

タイガー魔法瓶 「電気ケトルPCT-A120/A150」 発売日：2025年9月21日 オープンプライス

