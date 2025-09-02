この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

動画『Googleの新画像生成・編集AIモデル「Nano Banana(ナノバナナ)」徹底解説！ ～概要・無料で使えるツール・活用事例15例～』で、AI解説者のミライ氏がGoogle最新の画像生成・編集AI「ナノバナナ（正式名称：Gemini 2.5Flash Image）」の実力と活用例について熱く語った。ミライ氏は、「人物画像の一貫性を保ったまま別のスタイルで生成できたり、複数画像を自然に合成できたり、これまでにない精度を実現している」と、その革新性を強調。ネットでも爆発的に話題となるほどの反響を呼んでいる新モデルだ。



動画でミライ氏は「AIの歴史において、2025年は画像AIモデルが大きく進化した節目の年になりそうです」と語り、オープンAIの『4o image generation』にも並ぶ大きな進歩だと紹介。第1章ではナノバナナの基本や利用可能なツールについて解説され、Google純正の「Gemini」、ブラウザから無料で使える「Google AI Studio」、さらにデザイン系AIエージェント「Lovart」など、おすすめの無料ツールを具体的に取り上げている。



さらに「ナノバナナは実世界の論理に沿った画像を高精度に生成できる高度な推論力がポイント」とし、テキスト指示による生成や、顔や体型の一貫性を崩さない編集など、既存AIモデルを凌駕する強力さを解説。特に「世界中のAIプラットフォームで基準値となっており、ベンチマークでは過去最高スコアを叩き出して1位を獲得した」と、その絶対的な評価の高さをアピールした。



動画の第2章では、ナノバナナでできる活用事例を15パターンにわたって実演。「画像に新たなオブジェクトを自然に追加したり、特定の物体をピンポイントで削除したり、マンガや3Dスタイルへの変換など、従来の画像編集アプリを凌駕する多彩な表現がワンクリックで実現できる」と例示。さらに、「複数人物や服の着せ替え、表情の細やかな変更、人間の三面図生成、家具の合成やマンガ画像の彩色、建物の立体化や注釈付与」など、従来困難だった処理も簡単に扱えることを体験ベースで伝えた。



最後にミライ氏は「Googleが3月にリリースしてから8月には早くも次世代へ進化。今後も進化のペースが加速していくのは間違いなく、さらなるバージョンアップに期待」と締めくくり、「AIツールに興味のある方はぜひ自分の手で試してみてください」と視聴者へ呼びかけている。AI時代の扉を大きく開いた「ナノバナナ」には、今後も目が離せない。