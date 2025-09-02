「今日好き」谷田ラナ、美ウエストチラ見せ 全身ブラックコーデに「可愛くてかっこいい」「脚長すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/09/02】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」に出演していたモデルの谷田ラナが1日、自身のInstagramを更新。美しいウエストを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身JK、美ウエスト強調
谷田は「ブラックコーデ」とお気に入りのコーディネートを公開。黒いタンクトップにパンツを合わせ、美しいウエストラインをチラリと見せている。
この投稿に、ファンからは「可愛くてかっこいい」「脚長すぎ」「美しすぎる」「スタイル抜群」「二度見した」「オシャレ」「大人っぽい」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。谷田は「ニャチャン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
