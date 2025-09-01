この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

9月の見逃せないクレジットカードキャンペーン情報をYouTube動画「9月のクレジットカードの注目キャンペーンまとめ」でポイ活YouTuber・鬼丸征也さんが徹底解説した。動画では冒頭、「今月も色々なお得情報が発表されております」といつも通りの丁寧な挨拶で始まり、9月発表のクレジットカード系特典とキャンペーンのうち、“今すぐ現金＆ポイント化できる即金級の情報4選”から紹介。「ビットポイントでビットコインの積み立てが完全手数料無料は業界初。他のところではありえないキャンペーン。しかも複数特典の合わせ技で最大3,500円分の得点が狙える」と同氏ならではの熱量でそのお得さを力説した。



また登録キャンペーンでは「LYPプレミアムは実は過去利用者でも5,000円相当の特典が再度もらえることがある。しかもサブスク費2カ月無料だから確実に“プラス”になる」と実際の使い方やクーポン活用法も具体的に助言。「TikTok Liteのアプリ導入でも3,000円分が即もらえる。ただし“指定の手順を守らないと損なので絶対要注意”」と手順無視の落とし穴にも触れた。



さらに、楽天モバイルのMNP以外の新規申し込みでも11,000ポイントが付与される最新仕様や、三井住友カードの抽選で1～2万ポイントが当たるスマホのVISAタッチ決済キャンペーンなど、各社の目玉施策を網羅解説。「Vクーポンを併用すると抽選口数10倍になる。全力で狙うなら要チェック」と自信をのぞかせ、「こうした恩恵も“いまのうちだけ”なので迷ったら即行動が吉」と訴えた。



加えて、9月1日開始のファミマカードの最新仕様変更にも注目。「ファミマTカード所有者は今すぐファミペイと連携を！連携しなければ5％割引が適用されない」（※未連携は3%止まり）と念押ししつつ、「今後はファミペイ決済でも5％割引になるはず。もし実現しなかったら“僕は丸坊主にします”」と、YouTuberらしい覚悟も込めて語った。



Dカード10周年や楽天カードVISA限定レストラン利用特典、PayPay/P1/ポケットカード各社のポイント還元＆返金系企画、細かなポイントや注意事項にも「この使い方なら必ず得する。条件や対象もしっかり見極めて」と冷静にまとめ、「明日はPayPay・AUPay・メルペイ・ファミペイ等の最新キャンペーンも紹介予定です」と締めくくった。



鬼丸征也さんならではの“今しか得できない情報とそのテクニック”が満載の内容だった。