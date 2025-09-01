この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネルにて公開された「【最新株価市場】米国株バブルはいつまで続く？今後の予想と懸念点を解説」では、実業家・マイキー佐野氏が米国株式市場について詳しく語った。佐野氏は、株価バブルと指摘される足元の米国市場を多面的に分析し、現在の強気の相場を裏付けるデータや、今後の懸念点について発言した。



冒頭で佐野氏は「ずーっと使われていたある単語がかなり減少していた」とし、決算発表会で使われる「リセッション（景気後退）」という言葉の使用頻度が前期比84%も減少したという意外な現象に着目。「企業もかなり自信を持っている、または強気な姿勢を出してるよねってのが実際ある」と市況の明るさを分析した。



続けて、「株価重視産倍率に関してはドットコムの水準すでに超えてる状態なんですよ」「かなり強気な市場を入ってて、例えばAIとかテック産業が強い」と、バブルに近い株価について警鐘を鳴らす一方、「これがどっちなのかっていうのは実際わからないわけなんですね」とも冷静な距離感を示した。AIやテック企業の好調ぶりが市場全体を牽引している現状で、「PBR（株価純資産倍率）もドットコムバブル時代を上回っている」とデータを引用しつつも、「実体経済と乖離している可能性」を強調した。



特に今後の最大リスクについて「消費者の健全性っていう部分なんですよ」「消費者の動向がものすごい重要になってくる」とし、WalmartやHome Dept、Targetなど大手小売業者の決算が直近の株式市場の方向性に強く影響すると断言。「もし、消費者回復してねえじゃんみたいな状態になったり、落ち込んじゃってると、これが株式にかなり影響するようなファクターになってきてるよ」と警戒を呼び掛けた。



また、「AI企業に恩恵を受けていない企業は逆に何とかやりくりしている状態」と市場の二極化を解説。「明るい素材が出てきてますよ」と前向きな部分にも触れつつ、アナリストやストラテジストの強気見通しが必ずしも現実を保証しないことを示唆した。



動画の最後には「みんなが盛り上がってる時こそ、冷静な視点が必要」と締めくくり、「この2,3ヶ月間の株式市場は、冷静に消費者動向に警戒しつつ観察すべき」と視聴者に呼び掛けている。