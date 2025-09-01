【モンスターハンターワイルズ オトモアイルー ぷっくりラバーキーホルダー vol.1/vol.2/vol.3】 9月中旬より順次発売予定（カプセルトイ） 9月5日より発売予定（物販/オンライン） 価格： 1個400円（カプセルトイ） 1個660円（物販/オンライン）

カプコンは、カプセルトイ「モンスターハンターワイルズ オトモアイルー ぷっくりラバーキーホルダー vol.1/vol.2/vol.3」を「CAPSULE LAB（カプセルラボ）」と直営店舗「CAPCOM STORE(カプコンストア)」にて、9月中旬より順次発売する。価格は1個400円。

本商品は「モンスターハンターワイルズ」に登場する「オトモアイルー」が、ぷっくり立体感のあるラバーキーホルダーで再現したもの。可愛いホープネコ装備からかっこいいシュバルカネコ装備、ちょっと変わったププロネコ装備など、個性的な装備をまとった「オトモアイルー」を全16種が登場。

サイズは約6cmと鍵やバッグにつけやすいサイズとなっている。

「モンスターハンターワイルズ オトモアイルー ぷっくりラバーキーホルダー vol.1」が全5種、「モンスターハンターワイルズ オトモアイルー ぷっくりラバーキーホルダー vol.2」が全5種、「モンスターハンターワイルズ オトモアイルー ぷっくりラバーキーホルダー vol.3」が全6種。

カプコンストアでは、取り外しが簡単なワンタッチ式のキーホルダー仕様にて販売する。

CAPSULE LAB（カプセルラボ）

CAPCOM STORE

(C)CAPCOM

※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

※発売日は変更になる場合がございます。

※本商品は後日、他催事や異なった販路にて展開される可能性がございます。予めご了承ください。