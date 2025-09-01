スズキ新「エブリイ」発売に反響多数！ 「めっちゃカッコいい」「ブラックのアクセントが最高」「アウトドアにぴったり」の声も！ 画期的な「両側パワースライドドア」など装備充実の「Jリミテッド」登場！

専用の“ブラック仕立て”に反響集まる！

2025年8月20日、スズキは軽商用車の主力モデル「エブリイ」に特別仕様車「Jリミテッド」を追加し、同日に販売を開始しました。

同車は、日常の業務からレジャーまで幅広いシーンで活躍するエブリイに、専用のデザインと装備を施した個性的なモデルです。

【画像】超カッコイイ！ これが斬新“ブラック仕立て”の新「エブリイ」です！

実用性とスタイリッシュさを融合させたその仕様に、ネット上では多くの反響が集まっています。

スポーティな黒顔がカッコイイ！ 気になる仕様とは？

エブリイは、スズキが誇る軽商用車として長い歴史を持っています。

初代モデルは1982年に「キャリイバン・エブリイ」として登場し、1993年の3代目改良時に現在の「エブリイ」という名称に統一されました。

以来、改良を重ねながら、広々とした荷室や優れた取り回し、高い安全性能を武器に、個人事業主や企業だけでなく、アウトドア愛好者や趣味を楽しむユーザーからも支持を集めてきました。

現行の6代目モデルは、軽自動車規格を最大限に活かした全長3395mm×全幅1475mm×全高1895mmのボディサイズを誇り、広大な荷室スペースと優れた燃費性能を両立させています。

さらに、衝突被害軽減ブレーキや誤発進抑制機能などの先進安全技術を搭載し、国土交通省認定の「ペダル踏み間違い急発進抑制装置」搭載車や「サポカーSワイド」にも対応するなど、安全面でも高い評価を受けています。

今回登場したJリミテッドは、エブリイの人気グレード「JOINターボ」をベースに開発されました。

外観には専用のデカールが施され、ホイールキャップにはシックなガンメタリック塗装を採用。

ドアハンドルや前後バンパー、ドアミラーにはブラック仕上げを施し、標準モデルとは異なる精悍でモダンな印象を与えます。

特に、ブラック塗装の専用LEDヘッドランプは、夜間の視認性を向上させるだけでなく、フロントフェイスにスポーティで洗練された雰囲気を加えています。

これらの特別装備により、ビジネスシーンはもちろん、アウトドアやレジャーでの使用でも一層の存在感を発揮します。

内装面では、ベースモデルと同様の使い勝手の良さが特徴です。

両側ワンアクションパワースライドドアやフルオートエアコンが標準装備され、快適な車内環境を提供します。

さらに、オプションとして用意された「バックアイカメラ付ディスプレイオーディオ」は、7インチの大型ディスプレイを備え、スマートフォン連携やBluetooth接続に対応。

現代のニーズに応じた利便性の高い機能が、日常のドライブをさらに快適にします。

パワーユニットについても、ベースとなるJOINターボグレード譲りの信頼性が光ります。

搭載されるのは、660ccDOHC吸気VVTターボエンジンで、最高出力64PS、最大トルク95Nmを発揮。

トランスミッションにはCVTを採用し、2WD（FF）または4WDから選択可能です。

燃費性能も優れており、WLTCモードで15.1km／Lを実現しています。

価格は、2WD仕様が183万5900円、4WD仕様が198万9900円（いずれも消費税込み）となっています。

ネット上では、早くもこのJリミテッドに対する声が集まっています。

「エブリイの新しい特別仕様車、めっちゃカッコいい！」「ブラックのアクセントが最高」と外観のデザインを絶賛する意見や、「ターボエンジンでこの燃費はすごい。仕事でも遊びでも使えそう」と実用性を評価する声が聞かれます。

また、「LEDヘッドランプが標準なのは嬉しい。夜道も安心だね」と安全性に注目するユーザーや、「アウトドアにぴったりの雰囲気。キャンプに連れて行きたい！」とレジャーでの活用を期待する声も。

さらに、「スズキの軽は本当に信頼できる。この仕様は長く愛用できそう」とブランドへの信頼感を語るユーザーも多く、期待の高さが伺えます。

これらの声から、Jリミテッドが多様なニーズに応える一台として注目されていることがわかります。