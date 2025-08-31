なぜ？スマホを隠す夫に不信感…妻がカバンの中を見て絶句した日【ママリ】

夫のスマホを覗く妻…不倫疑惑の先に見た「衝撃の真実」

この漫画は、まりも(@mmem11_)さんが新婚10か月で夫の不倫に気付き、 探偵 に頼らず自力で現場を突き止め 離婚 まで戦った実体験のお話です。パートナーとの間に隠しごとは何もない、という人もいますよね。一方で、たとえやましいことがなくても、スマホや日記などプライベートな部分は誰にも見せたくない一面がある、という人もいるでしょう。ただ、恋人や夫婦間では、「見せられない」ことが相手の疑念を高めてしまうことがあり、さらにその疑念が「確信」になることもあります。

主人公のまりもさんは、10か月前に結婚したばかりの新婚さんです。夫とは仲良くやっているつもりでしたが、結婚後に夫が「友人と遊ぶ」と言って休日に出掛けることが増え、ちょっと不満をいだいています。





もしかして不倫してる？と怪しむ気持ちもありますが、考えすぎだろうと思っていたある日、夫がスマホを見る時に、絶対にスマホ画面がまりもさんに見えないようにしていると気づきます。

©mmem11_

©mmem11_

©mmem11_

©mmem11_

©mmem11_

©mmem11_

©mmem11_

©mmem11_

©mmem11_

©mmem11_

©mmem11_

頑なにスマホ画面を見られないようにする夫をいぶかしむまりもさん。ここまで怪しい行動を取られると、やましいことがなくても疑ってしまいそうです。どうしても夫の言動に対するモヤモヤが晴れないまりもさんは、夫がいつも持ち歩く大きなバッグを覗いていました。中にはどうやら「疑惑を確信に変えるグッズ」がたくさん入っているようですね。



夫婦でも家族でも、相手のスマホなどは覗いたり勝手に見ないのがマナーだと思います。ただ、普段の言動から「あれ？」と感じることあれば一緒に確認をしてみるのが必要な場合もあるでしょう。その時には、お互いが納得できる形で確認できるのが良いのでしょうね。



また、夫婦やカップル間で相手のプライベートを探る際には、自分にとって見たくない状況が見えた場合、その後どのように行動するかまで考えてから行動を起こした方が良いのかもしれませんね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）