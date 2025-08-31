【怪獣８号 THE GAM E】 8月31日 リリース 基本無料（アイテム課金制）

アカツキゲームスは、Android/iOS用ジャイアントキリングRPG「怪獣８号 THE GAME」を8月31日にリリースする。基本無料で、ビジネスモデルはアイテム課金制。なおSteam版も後日リリース予定。

本作は、アニメ「怪獣８号」のゲーム化プロジェクト作品。災害のごとく、突如としてあらわれる巨大な「怪獣」たちと、怪獣を討伐する「日本防衛隊」との数々の死闘が、ハイエンドなグラフィックスで再現される。

アニメのストーリーを追体験できるモードだけでなく、ゲームでしか見られない「怪獣８号」のオリジナルストーリーや、これまで描かれなかった隊員達の一面が垣間見えるストーリーモードを収録している。

ゲーム概要

【『怪獣８号 THE GAM E』リリース直前トレーラー】

シンプル操作だが、奥深い、ターン制コマンドバトルを採用。防衛隊員たちの技を選択し攻撃し、怪獣の急所“核”が露出したら派手な必殺技で立ち向かう。

「怪獣８号 THE GAME」オリジナルキャラクター

サガン率いる次元閉門専用特殊部隊「CLOZER」のメンバーのオリジナルキャラクターも登場する。

かつてはイギリス防衛隊に所属し、とある特殊部隊のリーダーを務めていた。「CLOZER」においても、無茶をしようとするサガンを諌める参謀的な役割を担うことが多く、数多の武器種で高い解放戦力を発揮できるため、怪獣ごとに適切な武器をチョイスし討伐する力強いキャラクター。

スーテッド

「CLOZER」にて兵器開発を一手に担う天才物理・生物学者。怪獣を利用した多分野の研究開発を行なっており、常識に囚われない発想で様々な兵器を生み出すという、これまでにはない新しいキャラクター。

【四ノ宮サガン】

(C)防衛隊第３部隊 (C)松本直也／集英社

(C)Akatsuki Games Inc.／TOHO CO., LTD.／Production I.G