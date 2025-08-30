スタイリストが「シンプルすぎて見逃していた」ユニクロ値下げ美トップスを今から着用できると推し！
「ユニクロ[40-50代]夏終わり&初秋に活躍トップスが今、値下げ！！ミニマムデザイン」と題したYouTube動画で、ファッションスタイリストの黒田茜さんが8月下旬に値下げ中のユニクロ新作トップスについて語った。黒田さんは、「夏の終わりから秋の初めにちょうど着られるアイテムで、値下げされているこのタイミングは見逃せません」と紹介。「特に40代、50代の大人の女性におすすめできるデザインになっています」と、同世代に向けた細やかなポイント解説を繰り広げた。
今回取り上げたのは『ドレープティーブラス半袖』。黒田さんは「シンプルすぎて、正直私、値下げになるまでは気づいていませんでした」と本音を明かしつつ、「店頭でハンガーに吊るされている状態がとても綺麗に見えて惹かれた」と購入の決め手を述べている。
おすすめポイントとして黒田さんが挙げたのは5つ。まず「袖丈が肘近くまでしっかり長いので、40～50代の方も安心して着られる半袖」と説明。また、「生地が厚めで高級感があり、体や下着のラインを拾いづらい」と大人女性にとってうれしい設計を強調した。さらに「裾の長さがインでもアウトでも着やすい絶妙なバランスなので、どちらの着こなしも楽しめる」と機能性にも太鼓判を押した。
そして、「肩がややドロップショルダーで脇や袖周りにもゆとりがあり、着心地が楽。二の腕もカバーしてくれるのが嬉しい」と“体型カバー”目線でも優秀さを訴求。「襟振りや袖口、裾のステッチが細くてとても高級そうに見える。縫製もきれいで、店頭でひと際目立っていた」と細部へのこだわりも絶賛した。
カラー展開は、オフホワイト・カーキ（グレージュ系）・ネイビーの3色。自身は身長158cm・体重52kgでSサイズをチョイスし、「ほどよいゆとりでちょうど良いサイズ感」と着用感も伝えた。
日々のおしゃれのアドバイスになることを発信していきます。ファッション業界に25年以上の視点から、・コーディネートについて・ファッションのトレンドについて・買って良かった、使って良かった商品レビュー・服のお手入れ方法お問い合わせホームhttps://www.neaten.jp/about-us