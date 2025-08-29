8月26日、動画配信大手のNetflixが、2026年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の、日本国内での放映権を獲得したと発表した。NetflixがWBCの全47試合を独占配信することにより、地上波での放送がなくなることは確実視されている。

放映権料の大幅な値上げにより、NHKを含むテレビ局が対応できなかったとされるが、いずれにせよWBCを「無料」で観ることはできなくなりそうだ。

そこで本誌はアンケート調査を実施。「WBCが有料のネット配信になっても観る？ 観ない？」について、全国の20代から70代の男性500人に聞いた。

まずは全体数だが、「有料でも観る」と答えたのは、500人中102人。約20％という低い数値にとどまった。ただし、今回のアンケートは野球に興味がない人も対象としているため、この数字になった可能性はある。

次に、年代別に見ていこう。「観る」と答えた割合は

・20代 42人 41％

・30代 26人 25％

・40代 13人 13％

・50代 6人 6％

・60代 10人 10％

・70代以上 5人 5％

60代では10％と平均並みだったが、全体的には若い世代ほど高い数値となっている。Netflixの日本での加入者数は1000万人を超えており、そのうち8割が20代から40代といわれている。若い世代ほど、ネット配信に抵抗がないともいえそうだ。

では次に、「観る」「観ない」それぞれの意見をみていこう。

・「観る」

「地上波でも放送してほしいが、資本の競争原理からすればやむを得ない」（20代・会社員）

「すでにネトフリの会員なので問題ない」（20代・公務員）

「スマホでもみられるので、むしろ歓迎」（20代・会社員）

「人気スポーツはPPVというのが主流。致し方ないと思う」（30代・会社員）

・「観ない」

「日本人なら金払っても喜んで観ると思われたのか。腹が立つ」（20代・無職）

「とくに野球好きではないので観ないが、好きな人はお金払って観ればいいと思う」（30代・会社員）

「観たいが、わざわざ加入してお金を払ってまでとは思わない」（30代・アルバイト）

「スポーツ業界が拝金主義になっていて残念。ファン離れが加速しそう」（40代・会社員）

「独占配信なら盛り上がらないだろう。ネットフリックスが嫌いになった」（60代・会社員）

「加入していないので。ニュースだけで我慢します」（70代以上・無職）

「観たいのは山々だが、有料の動画配信には加入しないことにしている」（70代以上・会社員）

Netflixの料金は月額890円から。生配信だけでなく、オンデマンド視聴（好きな時間に視聴すること）も可能で、スマホやタブレットでも視聴できるというメリットもある。

2026年WBCは3月5日から開催される。それまで悩む人も多そうだ。