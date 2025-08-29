8月22日に放送された「ザワつく！金曜日」（テレビ朝日）が、まだネット上でザワついている。クイズに不正解だった長嶋一茂（59）が怒って席を立ちスタジオから出て行ったことについて、いまだ批判が鳴り止まない――。

【写真を見る】「土地だけで7億円」 と言われる長嶋邸で茂雄さんの出棺を見守る一茂

一茂と石原良純（63）、高嶋ちさ子（56）の“ザワつくトリオ”が巷の問題について独自トークを繰り広げるのが「ザワつく！金曜日」だ。この日は、高嶋が昨年末に特殊詐欺に遭ったことを告白したことから「絶対ダマされないぞ！緊急！特殊詐欺2時間スペシャル！」と題して特殊詐欺の裏側を特集した。

番組後半では、実際に韓国人詐欺師の被害に遭った50代の日本人女性を例に、「ロマンス詐欺」の手口を紹介した。ターゲットにした女性の心をつかむため、詐欺師が送った動画の内容をクイズにしたところ……。

高嶋：（日本に行くための）航空券を買ってる動画。

石原：料理している動画で、「今度食べさせてあげるよ」みたいな……。

一茂：わかった、もうこれしかないな。婚約指輪を差し出すような、「あなたに！」みたいな動画。（手で指輪のケースを開けるような仕草をしながら）こうやって、「あなたに婚約指輪をあげますよ」みたいなところ。

――進行役を務めるお笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄（49）が念入りに確認する。

高橋：（一茂と同じ手つきで）指輪をこうやって……で、いいですか？

不正解に「帰るよ！」

一茂：何？……指輪とかいろいろあるじゃない？ 婚約につながるようなこと、だから指輪ですよ。

高橋：指輪ですね！ 違います！

石原：指輪（のケース）を開いたんじゃなくて、買いに行ったんじゃないの？ 指輪を買いに行ったんだよ。

高橋：（大いに悩みながら）正解です。

一茂：ちょっと待って、それは変だよ！ 指輪を渡すところと買いに行くところの動画が違うってさ……。じゃあ俺、帰るよ！ 絶対帰る！

――と席を立つと、「絶対帰る」を繰り返しながらマネージャーにも声をかけ、マイクを外して出て行ってしまったのだ。

高橋：帰ったで……（と呆気にとられている）。

高嶋：（解説役で出演した元埼玉県警の）佐々木さんに座ってもらったら？ こうなったら。

――しばらくすると、ニヤつきを押さえながら一茂が帰ってくる。

高嶋：お帰り！

高橋：（涙声で）なんか、嬉しいです！

一茂：モニター見てたのよ、このスタジオの。（石原と高嶋の）2人がさあ、ずーっと黙って待ってるの。2人が俺のこと待ってる、申し訳ないなと思って。

これが騒動の一部始終である。ちなみ正解は、詐欺師が店でプレゼントを選んでいる動画だった。日本人女性は「今、この店で選んでいるんだよという動画が流れてきたときに、私のこと、すごく思ってくれているんだなとうれしくなりました」と語っている。ところが、このプレゼントをきっかけに海外の運送会社から彼女に連絡があり、荷物を受け取るには手数料10万円を振り込めという手口だった。

ともあれ、なんてことのないシーンだったのである。一茂がスタジオを退席する際には、映り込んだスタッフらしき人物の笑顔だって見えていた。ところが、ネットは即座に反応したのだ。

一茂の演技

《そんな我儘良いのならば、一茂は、永久的にテレ朝出れなくしてください》

《え？ 全然笑えない 一茂何様なの？ 謝りなよ》

《リビングでザワつく観てるから一緒に見てたんだけど、一茂が「もう俺帰る！」ってスタジオから出てったの見て改めてまじでこいつ嫌いやなと思った》

こうした動きを敏感に感じ取った元埼玉県警捜査一課の佐々木成三氏は、自身のXでこう呟いた。

《ザワつく！金曜日／ちょっと裏話／長嶋一茂さんが途中でスタジオ怒って出ていったように見えますが、スタジオ出て行く時に僕にウィンクして出て行ってました 笑／完全にエンタメです》

それでも一茂への攻撃は収まらなかった。民放プロデューサーは言う。

「まず、スタジオ退出のドッキリが演出であったことは間違いありません。台本にまであったかというと、他の出演者とのやりとりを見る限り、そこまでではなかったのでしょう。限られたスタッフのみ知っていた可能性もありますが、おそらく一茂の“単独犯”、アドリブだったと思います。もちろん演技で、問題児キャラを演じたわけです。バラエティのノリの演出として、怒りの退席ネタをぶち込んだと考えるのが自然です。クイズの同じ流れが続いたため、変化球を入れようとしたのかもしれません」

そこまで考えた上での退席ならば、あっぱれだ。もっとも、怒り方は唐突だったし、スタジオに戻ってくるのも早かった。

「撮れ高としてはいまいち物足りなかったように思います。むしろ、怒りを向けられた高橋はじめ高嶋、良純のリアクションが期待外れで、一茂としては困ったかもしれません」

その上、ネットでは叩かれ放題だ。

視聴者のズレ

「むしろ業界では、こうした演出が伝わらなくなったことに危機感と恐怖を感じざるを得ません。この番組を毎週楽しんでいる人には通じたのかもしれませんが、実際に番組を見てピンとこない人がいたのであれば、こうした演出も“炎上案件”になる時代がいよいよ来たのかと……」

お笑い芸人の有吉弘行も24日放送の自身のラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（JFN）でこう語っていた。

有吉：オンエアしてる時点で冗談だっていうのが分からないんだろうな。「俺が自分の立場だったら……許せない！」ってなるのかな？ 大変ですね。

「番組スタッフとしてはネットで悪目立ちしたことは意外だったかもしれません。わがままキャラの一茂の退席が非難され、収録なんだからカットすべきとか、“放送事故”などと表現される……。視聴者のバラエティの楽しみ方、面白ポイントが変わってきて、困惑している可能性もある。もちろん、そうした批判的な書き込みをするのはごくごく一部ということもわかっているので、話題になったと喜んでいるでしょうけど」

批判された一茂だが、25日には「しゃべくり007」（日本テレビ）の“一茂軍団がぶった斬る!!昭和・平成プロ野球（秘）事件簿SP”に出演。30日から31日にかけては、同じく日テレの「24時間テレビ」にチャリティーパートナーとして出演するなど大活躍を続けている。

「“偉大な国民的スターを父に持つお坊ちゃま”で“元プロ野球選手”というバックボーンは、他には真似のできない彼の魅力です。嘘くさくない等身大のわがままキャラがほどよい刺激となり、時に共感もできる面白さになっています。芸人ではないのがプラスポイントで、賛否あるキャラクターというのもテレビ界の需要につながっているのでしょう」

デイリー新潮編集部