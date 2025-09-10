9月6日、19歳のお誕生日に成年式が行われた悠仁さま。中心的儀式「加冠の儀」では古式ゆかしい束帯をお召しになり、天皇陛下から贈られた「燕尾纓の冠」を身につけられた。「皇室で男性皇族の成年式が行われたのは、秋篠宮さま以来40年ぶりのことでした。『加冠の儀』はNHKでも中継され、悠仁さまの一挙手一投足に大きく注目が集まりました。成年式を滞りなく終えた悠仁さまは、6日夕方に報道陣の前で『安堵しています』とにこやか