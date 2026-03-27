[3.27 国際親善試合 U-21日本 0-2 U-21アメリカ 天安]決定機の数では上回ったが、たった二度のミスで敗れた。U-21日本代表はU-21アメリカ代表に0-2で敗戦。大岩剛監督は「個人のミスだけど全員のミス。これだけやれるところを見せられたことと、あとはそれをどう勝ちにつなげていくか。戦術プラス、あとはもうこういう経験を積んでいくしかない。大人になればなるほどチームのレベルは上がる。本当にいい90分だった。いいレッス