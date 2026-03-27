サイコムは3月26日、Intel Core Ultra プロセッサ 200S Plusシリーズを同社デスクトップPCのカスタマイズに追加した。同プロセッサを標準で搭載した3機種も展開する。Intel Core Ultra プロセッサ 200S Plusシリーズは、前世代となるCore Ultra 200Sからゲーミング性能を大幅に引き上げた最新CPU。同社ではデュアル水冷システムを搭載したゲーミングPC「G-Master Hydro Z890」およびクリエイティブPC「Lepton Hydro WSZ890」、最高