篠塚和典の巨人の戦力分析＆セ・リーグ順位予想後編（前編：篠塚和典から見た巨人は「変わっていかなければ」 新人開幕投手・竹丸和幸ら期待のルーキー、開幕スタメンも語った＞＞）今シーズンのセ・リーグは、各球団が「打倒・阪神」を掲げて挑むことになるが、どんな戦いが待っているのか。長らく巨人の主力として活躍し、引退後は巨人の打撃コーチを歴任した篠塚和典氏に、セ・リーグの順位を予想してもらった。オープン戦