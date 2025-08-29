Image: PLOWS

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

外出先のカフェでも、出張先のホテルでも…。

お気に入りのボールペンたちを整然と並べた瞬間、机は小さな書斎に早変わりします。

そんな理想を叶えてくれるのがPLOWSのロールペンケース 「dritto Pen roll L」。上質なイタリアンレザーの香りと共に、創造的な時間をどこへでも携えてみませんか？

ペンケースとペントレイを一体化した独創的なデザイン

Image: PLOWS

ホックをパチンと外し、くるりと広げる、それだけでペンケースからペントレイへと変形します。

資料の隙間でも、スペースの限られたカフェのテーブルでも、スムーズに一連の儀式が簡潔し、スッと仕事モードに滑り込めます。

折り紙発想の一枚革構造

Image: PLOWS

ペンケースとペントレイの2WAY使いを可能にするのは、一枚革を折り紙の山折り谷折りで立体化したミニマル機構です。

縫製箇所が少ないため、軽量でありながら型崩れしにくいのも魅力です。

持ち運べる書斎を叶える収納力

Image: PLOWS

ロール状態ではいたってスリムなおもむき。

それでも前作から容量アップを果たしているので太めの太めのペンなら6本、細めのペンなら10本以上を難なく収納可能です。ペンクリップを挟む切り込みも備え、大切な1本を傷から守ります。

こぼれ落ちにくい高マチ設計

Image: PLOWS

トレイにした際、縁の高さが絶妙に計算されているため、短い鉛筆や消しゴムが転がり落ちる心配も最小限。切れ込みには付箋や替芯を忍ばせられ、机上がすっきり保たれます。

プエブロレザーが刻む、あなただけの時間

Image: PLOWS

初めは和紙のようにマット。

使い込むほど艶と深みが現れ、色味は落ち着いた飴色へと変化します。オイルをたっぷり含むバケッタ製法ゆえ、特別なケアもほとんど要りません。共に育つ革という表現が、これほど似合う素材は珍しいんじゃないでしょうか。

今作は内張りも同革なので、トレイとして使っているときも美観が保たれます。ペンや付箋、替芯が整然と並ぶさまは、⼩さな図書館の書架を思わせます。

Image: PLOWS

こだわりのホックは裏面まで本金メッキを施し済み。オイル侵食を防ぐぜいたくは、道具愛好家へのウインクです。革の艶とホックの輝きが互いを高め合うのを、楽しんでみてください。

移動が多い働き方ほど、“持ち運べる書斎”は心強い味方になるはず。キャンペーンはまもなく終了。次の出張用バッグにも迷わず招き入れたくなる「dritto Pen roll L」の物語を、以下からチェックです。

＞＞2秒で変形！独自構造のロールペンケースがそのままペントレイになる筆箱！

Image: PLOWS

Source: machi-ya