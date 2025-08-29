¡Ú²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó¤Ï¡ÖÌ¾Áª¼ê¡¢Ì¾´ÆÆÄ¤Ë¤¢¤é¤º¡×¤Ê¤Î¤«¡©¡¡Áª¼ê»þÂå¤Îµ±¤¤ò¤â¤¦°ìÅÙ
À¤³¦¤ËËâË¡¤ò¤«¤±¤¿¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥º
¡ÚÂè28²ó¡Û¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥ó¤Ë¤ÏÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¸½¤ì¤ë¡£Áª¤Ð¤ì¤·¼Ô¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖËâË¡¤ò¤«¤±¤¿¡×½Ö´Ö¤À¡£À¤³¦¤òÌ¥Î»¤·¤¿¸Åº£ÅìÀ¾¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤ò¡¢¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡Ù½éÂåÊÔ½¸Ä¹¤ÎÇôÃ«½¨¼ù»á¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡Âè28²ó¤Ï1990Ç¯Âå¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇÁ°Àþ¤Ç»Å»ö¤ò´°àú¤Ë¤³¤Ê¤·¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡Ö¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¡Ö²«¶â¤ÎÈ»¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤·¤¿ÃË¤Ï¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè2¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ò¤É¤¦Êâ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨
¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó¡¿1964Ç¯7·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥²¥Ã¥Ô¥ó¥²¥ó½Ð¿È¡¡photo by AFLO
¡¡2004Ç¯¡¢¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó¤Ï¥É¥¤¥ÄÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£2Ç¯¸å¤ËÃÏ¸µ¥É¥¤¥Ä¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢²¼ÇÏÉ¾¤òÊ¤¤¹3°Ì¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Âç²ñ½ªÎ»¸å¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤ê¼Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡2008¡Ý09¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¡¢2009Ç¯4·î27Æü¤Ë²òÇ¤¡£ÂçÃÀ¤Ê²þ³×¤Ï¶õ²ó¤ê¤·¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤â¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤â»¶¡¹¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2011Ç¯7·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½´ÆÆÄ¤â¡¢2014Ç¯¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ù¥¹¥È16¤ËÆ³¤´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¬¡¢2016Ç¯½©¤Î¥í¥·¥¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ç³«Ëë¤«¤éÏ¢ÇÔ¡£»ÖÈ¾¤Ð¤Ç¤½¤ÎºÂ¤òÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÁ°¤Ç¸øÁ³¤ÈÁª¼ê¤òÈãÈ½¤¹¤ë¡×¡ÖÀï½Ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉÔ²Ä²ò¤À¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÎØ¤òÍð¤¹Åµ·¿Åª¤Ê¥¿¥¤¥×¡×¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¼ê¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤«¤é3Ç¯¸å¤Î2019Ç¯11·î¡¢¥Ø¥ë¥¿¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Êý¸þ¤Î°ã¤¤¤òÍýÍ³¤Ë¤ï¤º¤«10½µ´Ö¤Ç¼Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÄ¾¶á¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë2023Ç¯2·î27Æü½¢Ç¤¡¢2024Ç¯2·î16Æü²òÇ¤¤È¡¢¤Þ¤¿¤âÁá¤¹¤®¤ëÍ«¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó¤ÎÓÌ³Ð¤ÏÆÃÊÌ¡Û
¡Ö´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤¿Â¹¶½Ì±¡Ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¡Ë¤ÈÍû¹¯¿Î¡Ê¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¡Ë¤òÃçºÛ¤·¤è¤¦¤È¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö£Ë¥ê¡¼¥°¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö»ØÆ³ÎÏ¤¬Ãø¤·¤¯·çÇ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î½¸ÃæË¤²Ð¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¡£´Ú¹ñ¤ËÄê½»¤»¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ò´ðËÜ¤È¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤â·ù¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡ÖÁª¼ê¡×¤Î¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Ç¤ÏÎòÂå4°Ì¥¿¥¤¤Î47¥´¡¼¥ë¡£ÂçÉñÂæ¤Ç¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç11¥´¡¼¥ë¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï5¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇÂç¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢·²¤òÈ´¤¯¥·¥å¡¼¥ÈÀºÅÙ¤À¤í¤¦¡£±¦Â¤âº¸Â¤âÀµ³Î¤À¤Ã¤¿¡£¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤â¹ª¤ß¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤³ÑÅÙ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤â¤Ò¤¶¤ò¤«¤Ö¤»¤Ê¤¬¤é¾å¤«¤éÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤âÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¡£181cm¤ÈÄ¹¿È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¯¥í¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬½¨°ï¤Ç¡¢Âç·¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÁ°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢´ÊÃ±¤ËÇØ¸å¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ë¥¢¥Ý¥¹¥È¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÆÍ¤»É¤¹µ»½Ñ¤Ï¡¢Èà¤Î¿¿¹üÄº¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥»¥ê¥¨£Á¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤«¤é¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿1989-90¥·¡¼¥º¥ó¤Ï13 ¥´¡¼¥ë¡£¥«¥ë¥Á¥ç¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡¼¥Î½é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¾å¡¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡£¼éÈ÷°Õ¼±¤¬²á¾ê¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤â¡¢¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó¤ÎÓÌ³Ð¤ÏÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤·¤Æ30Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¯¥é¥ÖÆâ¤ËÊ£¿ô¤ÎÇÉÈ¶¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÂÎ´¶¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡¦¥È¥é¥Ñ¥Ã¥È¡¼¥Ë´ÆÆÄ¤Ï¿À·Ð¼Á¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó¤Ï³ÆÇÉÈ¶¤ÈÃÌ¾Ð¤·¡¢¤Î¤Á¤Ë¸¤±î¤ÎÃç¤È¤Ê¤ë¥í¡¼¥¿¡¼¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤È¤â°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤¦¤Þ¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÎØ¤òÍð¤¹¥¿¥¤¥×¡ÊÀè½Ò¡Ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬......¡£¡Ú¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤¬ÅÜ¤ê¶¸¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¡Û
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ç¼«¿®¤ò¿¼¤á¤¿¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó¤Ï¡¢1990Ç¯¥¤¥¿¥ê¥¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¡£±ýÇ¯¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤¬¼º¤»¤¿¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥ê¥È¥Ð¥ë¥¹¥¡¼¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤ÎÂà¾ì°Ê¹ß¤ÏÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¥ë¥Ç¥£¡¦¥Õ¥§¥é¡¼¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¹¶·â¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤¬¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¡£ºÙ¤«¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÍÑ¤¤¤º±Ô¤¤½Ä¤ÎÆÍÇË¤Ç³Æ¹ñ¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¡£¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤Ç¤âÃ±µ³¤ÇºÆ»°¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç²ñÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¢·è¾¡¤ÇPK¤ò·è¤á¤¿¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥Ö¥ì¡¼¥á¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó¤ÎÂ¸ºß¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¼«¸Ê¼çÄ¥¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂçÉñÂæ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤«......¤Èµ¿¤¤¤â¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥æ¥ë¥²¥ó¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê½õ¤±¤é¤ì¤¿¤Ê¡×
¡¡¥Õ¥é¥ó¥Ä¡¦¥Ù¥Ã¥±¥ó¥Ð¥¦¥¢¡¼´ÆÆÄ¤â¹ç³ÊÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Ç¤â¡¢¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1992-93¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥â¥Ê¥³¤Ç¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤Ïµ¯¤³¤µ¤º¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥ê¡¼¥°1Ç¯ÌÜ¤Ï19¥´¡¼¥ë¡£Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½à·è¾¡¿Ê½Ð¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1994-95¥·¡¼¥º¥ó¡¢30ºÐ¤ÇÄ©¤ó¤À¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤â½ÐÍè¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï1¥·¡¼¥º¥ó¤·¤«¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢41»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ20¥´¡¼¥ë¡¦11¥¢¥·¥¹¥È¡£FK¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥À¥¤¥Ö¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÉÔÉ¾¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ÎÆ°¤¤ò¥´¡¼¥ë¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËºÎ¤êÆþ¤ì¤ë¥·¥Ë¥«¥ë¤Ê´¶³Ð¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤â¡¢´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤ÈëÚ¤¤¤Ïµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÌäÂêÈ¯¸À¤ÎµÏ¿¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥±¥Á¤¬¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1995Ç¯¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤¢¤ÎÃË¤¬¸µ¶§¤À¡£¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸ýÁö¤ê¡¢²¶¤òÄÉÊü¤·¤è¤¦¤È¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤ÎÅÜ¤ê¤¬¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡£1996-97¥·¡¼¥º¥ó¤ËÀ¸¤¸¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÎÆâÊ¶¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°ìÊýÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡Û
¡¡Ã±¤Ê¤ë¸í²ò¤Ê¤Î¤«¡¢Ã¯¤«¤Ë¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤Ï¸ìµ¤¤ò¹Ó¤²¤Æ¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥óÈãÈ½¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¼çÎÏ¤Î³Î¼¹¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Ë¤â°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î°ì·ï¤¬Âç»ö¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó¤¬²á¾ê¤ËÈ¿±þ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÂç¿Í¤ÎÂÐ±þ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÌÜ¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¡¢»õ¤Ë¤Ï»õ¤ò¡×¤Ç·Þ·â¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÆâÊ¶¤È¤·¤ÆµÓ¿§¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¤¬´î¤Ö¤è¤¦¤ÊÂç¸ÀÁÔ¸ì¤Ï¸ý¤Ë¤»¤º¡¢·ÀÌó¤Ç¤âÙæ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í¥ÅùÀ¸¥¿¥¤¥×¤ÇÌÌÇò¤ß¤Ë¤Ï·ç¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤Û¤É±ó¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤Î¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤ÊÅÜ¤ê¤â¼õ¤±Î®¤·¤¿ÃË¤¬¡¢¤Ê¤¼»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¼ºÇÔÂ³¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÌ¾Áª¼ê¡¢Ì¾´ÆÆÄ¤Ë¤¢¤é¤º¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤ß¤º¤«¤é¤ÎÅ¯³Ø¤òÀµ²ò¤È¿®¤¸¡¢Â¾¼Ô¤òµñÀä¤¹¤ë¤³¤È¤Î¶ò¤«¤µ¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Áª¼ê»þÂå¤Î¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â´è¡Ê¤«¤¿¤¯¡Ë¤Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾å¤«¤éÌÜÀþ¤ÇÂ¾¿Í¤ò¤ª¤È¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ë¤â¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÂåÉ½´ÆÆÄ¤ÎºÂ¤«¤é¹ß¤ê¤¿¤¢¤È¡¢¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀè¡¢¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Àµ³Î¤Ê¥ß¡¼¥È¤È¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬µÛ¼ý¤¹¤Ù¤¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤À¡£³èÍÑ¤·¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡61ºÐ¡¢ºÇ¸å¤Î¤Ò¤È²Ö¤ò¨¡¨¡¡£