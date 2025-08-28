2025年の最新「Amazon スマイルセール」は8月29日から！約1週間と期間長め【注目商品11選】
「Amazon ブラックフライデー」や「Amazonプライムデー」、「プライム感謝祭」など年間を通してさまざまなセールが開催されるAmazon。毎年一定の時期に開催されるセールも多い一方、不定期に実施されるのが「スマイルセール」だ。今回は、2025年8月現在最新のスマイルセールの開催期間や、セールのポイントや活用法を紹介したい。
■「スマイルセール」はどんなセール？期間はいつから？
Amazonの「スマイルセール」は、大型セールの開催時期以外に不定期で行われるセール。かつては「タイムセール祭り」と呼ばれていたセールに当たる。
Amazonのセールでは毎年7月頃に開催する「Amazonプライムデー」や、11月頃の「Amazon ブラックフライデー」、Amazonプライム会員限定の「プライム感謝祭」などのビッグセールが行われるが、スマイルセールはこうした例年開催のセールがない月に多く実施されている。
スマイルセールは、プライム会員などの資格は必要なく、Amazonのアカウントを持っていれば参加可能なのがポイント。取り扱いアイテムは毎回のセールごとに異なるが、Amazonデバイス、人気ファッションブランドアイテム、家電、日用品、食料品など幅広いカテゴリーが対象になるのが恒例だ。
最新のスマイルセールは2025年8月29日(金)9時スタート。期間は2025年8月29日から9月4日(木)23時59分までの約7日間だ。
■スマイルセール、「先行セール」はいつから？今回は実施なし
Amazonのセールでは、本開催に先駆けて一部商品を対象にした「先行セール」が実施されることが多いのも特徴の1つ。ただし今回のスマイルセールでは、先行セールの開催はない。逆に言えば、先行セール対象商品がスマイルセール本番に在庫切れになっている心配が少ないということ。本番でじっくり選びたい人には今回はオススメだ。
■スマイルセールは何が安くなる？注目商品は？
スマイルセールの対象商品の全貌やセール価格はセール期間がはじまってからのお楽しみとなるが、Amazonのページ上でセール対象となる注目商品の一部を事前公開することも多い。今回のスマイルセールでもAmazonサイト上で事前公開が行われている。
セールが予告されている商品カテゴリーは「Amazon デバイス」、「生活家電、テレビ、イヤホン、パソコン」、「食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品」、「ホーム、キッチン用品、スポーツ、アウトドア用品」、「洋服・シューズ・バッグ」、「ゲーム・DVD・ソフトウェア」と多岐にわたる。本番前にぜひチェックしよう。
■【8月28日更新】編集部厳選→スマイルセール注目商品11選
Amazon Fire Max 11 タブレット - 11インチ 2Kディスプレイ 128GB
シャオミ(Xiaomi) タブレット Redmi Pad SE 4GB+128GB wi-fiモデル 大型11インチディスプレイ
Amazonベーシック 掃除機 コードレス スティック掃除機 サイクロン 自走式 パワーヘッド スタンド付きごみすてラインまで0.4L / 最大容量0.7Lホワイト
【Amazon.co.jp 限定】アイ・オー・データ IODATA モニター 27インチ ブラック ADSパネル 非光沢 EX-A271DB
マルコメ カップ料亭の味 とうふ 即席味噌汁 1食×6個
ケロッグ オールブラン ブランリッチ 250g ×6袋
Amazonベーシック ゴミ箱 30L(30リットル)
ティファール 圧力鍋 4.2L 2~4人用 IH ガス火対応 「クリプソ ミニット デュオ ルージュ」 P4704231
[Amazonベーシック] キャリーバッグ 座席下用
サーモス 保冷買い物カゴ用バッグ 25L カーキ RFG-025 KKI
[ザノースフェイス] リュック Novelty BC Fuse Box ノベルティBCヒューズボックス NM82250
■スマイルセールがはじまる前にやっておきたいポイント
Amazonのセールでは、セールに伴う期間限定のキャンペーンなども同時開催されることが多い。ここでは、どのセールでも押さえておきたい基本ポイントをおさらいしたい。
(1)「Amazonショッピングアプリ」のダウンロード
iOS/Android用のアプリ「Amazon ショッピングアプリ」を使えば、チェックしたセール商品の通知が受け取れる。まずはスマホやタブレットでアプリをダウンロードし、自分のアカウントでサインインしよう。なお、通知を受け取る場合はアプリとOS側の通知設定をオンにすることを忘れずに。
(2)「ほしいものリスト」にお目当ての商品を追加
セールの通知を受け取れるのは、アカウントに紐づいた「ほしいものリスト」に登録した商品。はじめての人はアプリや公式サイト上から「ほしいものリスト(もしくは「あなたのリスト」)」を選択し、新規リストを作成。セールになったら買いたい商品を商品ページの「リストに追加」を押して登録しよう。なお、通知が届かない場合や、通知が届いた時には既に売り切れという場合もあるので、ぜひとも欲しい商品はリストに登録した上で自分でセール開始のタイミングに合わせてチェックするのがおすすめだ。
■スマイルセールのポイントアップキャンペーンにエントリー
今回のスマイルセールでは、対象期間中(2025年8月29日9時〜2025年9月4日(木)23時59分)に合計1万円(税込)以上の注文(※Amazonギフトカード、予約商品などを除く)で、条件に応じてAmazonポイントの還元率がアップするキャンペーンを実施する。割引クーポンの併用は可能だが、その場合はクーポン適用後の金額を対象としてポイントが付与される。
ポイントアップの方法は、プライム会員ならプラス1.5%、Amazon Mastercardでの購入の場合、プライム会員なら通常還元率2%を含み最大プラス3％、ブランドセレクション対象商品購入でプラス2％、dアカウントと連携して注文するとプラス0.5％。合わせて、大型家電・家電・パソコン商品(PCを除く)・「テレビ・レコーダー・ホームシアター」カテゴリーの商品はさらに5.5%ポイントアップする。
ポイントアップキャンペーン参加には、事前のエントリーが必要。Amazonのサイト上でボタン1つ押せば受付が完了するので、セールで購入するかはさておいて、ひとまずエントリーしておくといいだろう。
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
