YouTubeチャンネル『AI大学』の最新動画「【最新AIツール11選】日本語解説動画を作れるようになった『NotebookLM』/バイトダンスの最新動画生成AIモデル『Waver 1.0』」では、発言者のミライ氏がここ1週間でリリースされた注目のAIツールを網羅的に紹介。自身も「AIが、ただただ、はい、そうですね、っていうだけのイエスマンじゃなくて、本当に頼りになる相棒だったら？って一度は考えたことありませんか？」と、AI技術が“単なるイエスマン”を脱し、人間の頼もしいパートナーへと進化している現状に着目した。

動画冒頭では、PDFやウェブサイトの内容から日本語解説動画を自動生成するGoogleのAIアシスタント「NotebookLM」の新機能をいち早く紹介。「ノートブックLMは、公式ページに行ってノートブックLMを試すボタンから、誰でも無料で利用可能。言語や出力内容もカスタムできるようになりました」と利便性を強調しつつ、高度なAIが身近になってきている点を指摘する。

続いては、バイトダンスによるスポーツ動画特化の生成AI「Waver 1.0」をピックアップ。「フィギュアスケートやサッカー、バスケットなど、スポーツ系の動画を作るパフォーマンスが上がった」と語るミライ氏は、ユーザーによる評価ランキングでも高評価を獲得していると明かした。さらに1枚の画像から操作可能なゲーム空間を構築できる「Mirage 2」や、マイクロソフトのAIチャットツール「Copilot」へのDeepResearch搭載、OpenAIのChatGPTにおけるプロジェクトごとのメモリ設定機能、Google「NotebookLM」モバイル版のPodcastカスタマイズ機能、動画生成AI「クリングAI2.1」のエンドフレーム指定など、最先端のAI技術をテンポよく解説した。

また、「Grock 2.5」のオープンソース化や、「Tripo v3.0」による3Dオブジェクト生成、「Duck.ai」へのGPT-5 mini連携といったホットニュースも網羅。エンジニア向けにはエージェント型コーディングアプリ「Qoder」の無料プレビュー公開にも触れ、「AIがどれだけ便利で、どれだけ信頼できる存在になったのか、その辺りを軸に見ていきたい」とAI潮流の“今”を位置付けた。

動画の締め括りでは「この動画で紹介した記事やツールなどのリンクは、動画の概要欄に貼っています。AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう」と視聴者へ呼びかけ、さらなるAI活用への期待をにじませていた。

AIは未来の“相棒”になるのか？GPT-5の正体に迫る
エージェント型コーディングAI「Coder」登場で開発効率が爆上がり
画像やテキストから3Dオブジェクト生成！Tripo v3.0の進化

