「3809gまできました」妊娠中の中川翔子、近況報告に反響！ 「三つ子じゃないのか」「えらすぎる」
タレントの中川翔子さんは8月27日、自身のInstagramを更新。現在の状況を伝え、さまざまな声が寄せられています。
【写真】中川翔子、双子妊娠中の現況を報告
それでも妊娠中の悩みもあるようで、「指が痛いのと 肌荒れ！オイリー化して背中ニキビが悲しくてたまらない これは産後治るんでしょうか？ 先輩お母さんたちに教えていただきたいです 鏡みるたび悲しくなるんです、、、」と、フォロワーに問い掛けました。
この投稿に「ホルモン乱高下が終わったら肌不調も終わるにょ」「産後は元通り。あの痒いのはなんだったんだろうと思います」「指の痛みはばね指かもです。産後、授乳する場合は悪化する可能性あるので、整形外科で治療してもらうと治ります！」など、“先輩お母さんたち”からさまざまな回答が寄せられています。ほかにも「三つ子じゃないのか」「しょこたん妊娠後期の毎日本当に頑張ってる！えらすぎる」といったコメントも上がりました。
「先輩お母さんたちに教えていただきたいです」現在双子を妊娠中の中川さんは19枚の写真を投稿。大きくなったおなかで愛猫を抱っこする姿などを公開し、「健診、双子あわせて3809gまできました 血圧やむくみや色々合格でホッとしました 安静継続だけど！張りもおちついてすでに親孝行な双子たちありがとうね」と報告しています。
「まじでスイカ入れてるみたいだな」中川さんは自身のSNSにたびたび妊娠中の状況を投稿。26日には大きくなったおなかがよく分かるぴったりとしたサイズ感の服を着て「まじでスイカ入れてるみたいだな いれてないよ！」「不眠で悩んで、どうしても2時間で起きちゃうから困ってます ねむいのに昼寝すらできない不眠！」など、さまざまな情報を発信しています。貴重な体験談をたっぷり明かしているので、気になった人はぜひチェックしてみてください。
