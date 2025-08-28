非変性II型コラーゲンたっぷり配合！さぬき健康本舗「金の穂 極」
さぬき健康本舗を、敬老の日に向けて2025年8月28日から楽天市場にて期間限定セールを実施します。
さぬき健康本舗「金の穂 極」
■セール概要
セール期間 ： 2025年8月28日〜9月15日
セール対象商品： 金の穂 極
セール価格 ： 4袋(8ヶ月分) 10,000円(税込) (1ヶ月分1,250円(税込))
内容 ： 1袋60粒×4袋
販売場所 ： 楽天市場
■立つ・歩く・座るに必要な、“軟骨成分”配合サプリを赤字覚悟の本年最大の割引価格で提供
敬老の日、限定セールを8月28日〜9月15日に楽天市場で実施
近年の研究では歩くスピードで、健康寿命がわかるとまで言われています。
立つ・歩く・座る、に欠かせない話題の軟骨成分プロテオグリカン。
その中でも、金のプロテオグリカンは、東京農工大学との共同研究で、国内初の特許を取得。
サケプロテオグリカンの5.75倍のパワーがあることを証明しました。
国産長寿ザメ軟骨専門店 元気屋(株式会社さぬき健康本舗)は、80年以上生きる長寿ザメの生命力に魅了され、世界でも希少な国産長寿ザメを専門に取り扱った健康食品を全国展開し、多くのお客様からお喜びの声をいただいています。
今回、敬老の日赤字覚悟の期間限定セールを2025年8月28日〜9月15日に楽天市場にて実施します。
あなたの大切な人の健康と長寿の願いを込めて、その想いを大切な人に届けませんか？
■敬老の日への需要
2025年も敬老の日が近づいてきました。
日頃の感謝を込めて特別なプレゼントを渡そうと考えている方も多いかと思います。
しかし、何をあげればいいのか迷っている方も多いのではないでしょうか。
同社が行ったアンケートでは、67.4％の人が「プレゼントを考えている」と回答。
しかし、何をあげるか毎年悩んでしまうとの声も見られました。
「いつまでも元気で笑顔の毎日を送ってほしい」そんな想いを長寿ザメサプリで伝えていただきたいと考え、赤字覚悟で楽天市場にて破格のセールを実施します。
プレゼントを考えている人は67.4％
■アンケート調査
実施期間 ： 2025年8月12日〜8月19日
アンケート回答数： 1,189
アンケート結果 ： 考えている→67.4％、考えていない→32.6％
■商品の特徴
身体にある軟骨細胞の主要成分である非変性プロテオグリカン、非変性II型コラーゲンをたっぷり配合。
たった一粒に非変性プロテオグリカン35mg、非変性II型コラーゲン70.5mgが配合されており、配合量は国内最大級です。
国立大学法人弘前大学で研究開発され、日本で初めて日本古来の長寿ザメのプロテオグリカンの商品化に成功しました。
希少な国産ザメの軟骨成分プロテオグリカンを高含有しており、一般的なサプリメントに使われる鮭のプロテオグリカンと比較して5.75倍のパワーがあることが東京農工大学との共同研究で証明され、2024年2月5日に特許を取得しています。
500種類以上いるサメの中でも厳選を重ね、3代続く漁業関係者が「魚類の中で唯一、骨の奇形や癌を見たことがない」と語るほど生命力が強く強靭なアブラツノザメを使用しています。
金の穂 極1袋(60粒分)を製造するのに、なんとアブラツノザメ1頭分が使われています。
