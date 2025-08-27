ぷらっとホーム<6836.T>＝ストップ高。午後２時ごろ、レイヤー２ソリューション「ＩＮＴＭＡＸ」を手掛けるスイスのリョダン・システムズ及びスカパーＪＳＡＴホールディングス<9412.T>子会社のスカパーＪＳＡＴと共同で、国内データセンターを拠点としたＩＮＴＭＡＸブロックチェーンの実証を開始すると発表しており、好材料視されている。今回行われる実証は、情報セキュリティー上の社会課題であるオンライン情報の改ざん防止やサービスユーザーのプライバシー保護の実現に向けて、Ｗｅｂ３型分散ネットワークを構築し、全国・全地球規模で安定稼働するＩＮＴＭＡＸの分散型インフラの確立を目的としたもの。ぷらっとは、ＩｏＴゲートウェイやセンサーなどのエッジデバイスとブロックチェーンを連携させる「ＴｈｉｎｇｓＴｏｋｅｎ」技術を提供。物理デバイスや現実世界の資産（ＲＷＡ）をトークン化し、ブロックチェーン上で管理・取引可能にすることで、現実世界とデジタル世界をシームレスに橋渡しするとしている。



大阪チタニウムテクノロジーズ<5726.T>、東邦チタニウム<5727.T>＝揃って動兆著しい展開。両銘柄ともに７月下旬を境に急速に上値指向を強めている。きょうは大阪チタが一時６％を超える上昇で２１０３円まで上値を伸ばしたほか、邦チタも４％近く水準を切り上げ１６４３円まで買われた。市場では「前週、米ボーイング＜BA＞が中国向けに最大５００機の航空機販売契約で最終合意が近いと報じられるなど航空機需要の回復に期待が膨らむなか、チタン精錬大手で国内双璧の両銘柄に上値を見込んだ投資資金が流入している」（中堅証券ストラテジスト）という。２６年３月期は両銘柄とも大幅減益を見込んでいるが、株価には織り込み済みで、２７年３月期はトップラインの大幅な伸びとともに利益もＶ字回復に向かうとの見方が強まっている。



ＮＪＳ<2325.T>＝急反発し実質上場来高値を更新。２６日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を２５０億円から２５５億円（前期比１２．９％増）へ、営業利益を３０億５０００万円から３６億円（同２０．３％増）へ、純利益を２１億５０００万円から２３億５０００万円（同１１．１％増）へ上方修正したことが好感されている。国内コンサルティング事業の受注が順調に推移していることが要因としている。



マクアケ<4479.T>＝上昇加速で新高値。２６日の取引終了後、２５年９月期の単独業績予想について、売上高を４０億４０００万円から４４億８０００万円（前期比２２．７％増）へ、営業利益を３億１０００万円から４億３０００万円（前期６２００万円の赤字）へ、最終利益を２億９０００万円から３億６０００万円（同１億３００万円の赤字）へ上方修正したことが好感されている。継続的に注力しているプロジェクト単価向上の各種施策が功を奏し、取扱高が堅調に推移していることに加えて、広告代行配信サービスを中心とした附随サービスの売り上げが増加していることが寄与する。



明豊エンタープライズ<8927.T>＝一時ストップ高で年初来高値を更新。２６日の取引終了後、集計中の２５年７月期連結業績について、売上高が２９０億円から２９７億９７００万円（前の期比４４．９％増）へ、営業利益が２６億円から３３億７３００万円（同４４．１％増）へ、純利益が１４億円から１８億８９００万円（同３７．４％増）へ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。主力事業である不動産販売事業において、主要ブランドである「ＥＬＦＡＲＯ（エルファーロ）」「ＭＩＪＡＳ（ミハス）」などの投資用不動産の販売案件が期初の計画通りに順調に推移しており、想定よりも高い利益率・利益額を確保できたことなどが要因としている。



大栄環境<9336.T>＝上げ足強め４日続伸。年初来高値を更新した。２６日の取引終了後、北九州市で産業廃棄物及び汚染土壌の最終処分事業を展開するスカラベサクレ（北九州市門司区）の株式の８０．０％を１１月２８日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。今回の子会社化により、中期経営計画の成長施策に掲げる最終処分場の年間埋立計画量と残容量の拡大への貢献が期待されている。また、九州エリアでは共同出資会社が、公民連携事業（ＰＰＰ）によるエネルギー回収施設などの整備計画を進めていることから、同エリア内で完結する廃棄物処理・資源循環システムを構築することができ、シェア拡大につながると見込む。取得価額は４４０億１２００万円。なお、２６年３月期業績への影響は精査中としている。



