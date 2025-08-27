チェルシーは若きスペイン代表に注視している。



『The Athletic』のデイビッド・オーンスタイン氏によると、チェルシーはバルセロナに所属する22歳のスペイン代表MFフェルミン・ロペスの獲得を検討しているという。



バルセロナの下部組織出身であるF・ロペスは2023年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、デビューシーズンからラ・リーガ14試合に先発出場して8ゴールと大活躍。その後も主力として活躍しており、昨季も公式戦46試合に出場して8ゴール9アシストとクラブに欠かせない選手として躍動した。





そんなF・ロペスにチェルシーが興味。同氏によると、チェルシーはF・ロペスを獲得リストに加えており、すでに選手側とも接触を開始しているとのこと。いまだバルセロナとのクラブ間交渉は始まっていないが、チェルシーはバルセロナの選手層の厚さを考慮し、現在退団の可能性を模索しているという。バルセロナでも主力として活躍するF・ロペスだが果たしてチェルシーへの電撃移籍は実現するのだろうか。