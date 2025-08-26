QPR¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿ÀÆÆ£¸÷µ£ photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î2Éô¥ê¡¼¥°¤ËÁêÅö¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ËÂ³¡¹¤ÈÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬ÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¥í¥ó¥É¥ó¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¢ÄÌ¾ÎQPR¤¬¥Ù¥ë¥®¡¼2Éô¤Î¥í¥ó¥á¥ë¤«¤éÀÆÆ£¸÷µ£¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

ÀÆÆ£¤Ïºòµ¨¥í¡¼¥ó¤ÇQPR¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø¼°Àï42»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ3¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¡£´°Á´°ÜÀÒ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¡¦¥í¡¼¥ô¥¡¡¼¥º¤âÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥ì¥®¥¢¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¤«¤é¤Î°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¹²¼Î¶Ìð¤À¡£

¥ì¥®¥¢¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¤Ç¤ÏËÜÍè¤Î¥ï¥¤¥É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ãæ±û¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤µ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¿å¤òÆÀ¤¿µû¤Î¤è¤¦¤ËÌöÆ°¡£ºòµ¨¤Ï¸ø¼°Àï51»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ14¥´¡¼¥ë14¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤¹¤ëÈôÌö¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ë¤Ï3Ç¯¡Ü1Ç¯¤Î·ÀÌó±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕ¤¯´°Á´°ÜÀÒ¤Ç¤Î²ÃÆþ¤È¤Ê¤ê¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï25ÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£

¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ë¤Ï¸µ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤ÎÂç¶¶Í´µª¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£