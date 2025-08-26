¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¤ËÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬½¸·ë¡¡QPR¤ËÀÆÆ£¸÷µ£¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ë¿¹²¼Î¶Ìð¤¬²ÃÆþ
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î2Éô¥ê¡¼¥°¤ËÁêÅö¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ËÂ³¡¹¤ÈÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬ÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥ó¥É¥ó¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¢ÄÌ¾ÎQPR¤¬¥Ù¥ë¥®¡¼2Éô¤Î¥í¥ó¥á¥ë¤«¤éÀÆÆ£¸÷µ£¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÀÆÆ£¤Ïºòµ¨¥í¡¼¥ó¤ÇQPR¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø¼°Àï42»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ3¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£´°Á´°ÜÀÒ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¡¦¥í¡¼¥ô¥¡¡¼¥º¤âÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥ì¥®¥¢¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¤«¤é¤Î°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¹²¼Î¶Ìð¤À¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ë¤Ï3Ç¯¡Ü1Ç¯¤Î·ÀÌó±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕ¤¯´°Á´°ÜÀÒ¤Ç¤Î²ÃÆþ¤È¤Ê¤ê¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï25ÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ë¤Ï¸µ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ÎÂç¶¶Í´µª¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£