不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、YouTubeチャンネルにて「金利が上がり続けている時代に不動産投資で稼ぐにはどうすればいいのか？答えはこういうエリアにある物件を買え！」と題して、不動産投資で収入と資産を築く戦略について熱く語った。

動画では「会社を辞めてFIREしたい」という相談に対し、木村氏は「金利が上がろうが下がろうが、どんどん買い進めているのがファイヤーした人であり、ファイヤーしている人」と強調。収益を生む物件を積み上げていくことこそが不安解消の道だとし、「収入や資産形成の不安は不動産の積み上げで解決できる」と力説した。

金利上昇に不安を抱く声に対しても、「今こそ不動産を買うべき時期」と言い切り、その理由を「自宅や新築ワンルームではなく、最初から利益を生み出す物件を選ぶこと」にあると解説。

「都心だけでなく、郊外や地方都市にも収益物件のチャンスは多い。都心以外の投資を敬遠している人も、リサーチすればまだまだ利益が出る物件は見つかる。難しく考えすぎず、計算式を繰り返すだけで100万円、200万円単位の利益は十分狙える」と語った。

またFIREを目指す上での課題やリスク分散についても触れ、「エリアを網の目のように分散させることで、災害やリスクにも強いポートフォリオを作れる」と助言。さらに「金融機関との関係づくりや高利回り物件の選び方などを学べば、未来は変わる」と語り、行動と知識が人生を大きく変える鍵になると訴えた。

動画の最後には「単純に考えれば月100万円の収益も可能。大事なのは“やるかやらないか”、そして“どうすれば実現できるか”を考えること」と視聴者の背中を押し、「このチャンネルを知っているかどうかで将来に数百万円、数千万円の差が出る」と語り、今後も有益な情報を発信していく姿勢を示した。

YouTubeの動画内容

00:00

FIREを目指す理由と不動産投資の基本
04:00

金利上昇時代に不動産投資が有効な理由
17:00

収益物件の選び方とエリア戦略（郊外・地方都市の可能性）
22:00

実例を交えた投資の進め方とFIRE実現の道筋

