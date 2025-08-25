この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

片づけライフコーチ・パンダみゆき氏『何から始めていいかわからない人はまずこれを』と頭スッキリの秘訣公開

片づけライフコーチのパンダみゆき氏が新たなYouTube動画『【ゴチャゴチャ頭の人必見】いつも忙しい頭を片づけるシンプルな方法』を公開。日常で「片付けたいのに何から手をつけたらいいか分からない」「常にやらなきゃが頭にある」「寝ても疲れが取れない」と感じている人々へ向け、片付いていない人ほど頭の中が忙しくなりがちだと語った。



「片付けていないものにあなたの頭の中がずっと占領されているかもしれません」と警鐘を鳴らし、忙しさを『物理的』『思考的』『感情的』という3つの観点で掘り下げて紹介。物理面では「日本人は1年間に平均150時間も探し物をしている」という調査データを挙げ、「私はほぼ探し物をしていませんが、探し物をしている人は一日中探し物をしていることになる」と指摘。その原因として「いらない物が視界に入ると脳が忙しくなってしまう」と述べた上で、単に物を減らせば良いわけではなく「本当に必要なものだけであれば物の量は関係ない」と“自分らしさ”を大切にする姿勢を強調した。



さらに、思考的な忙しさの背景には「終わっていないこと＝未完了のタスクほど人は気になってしまう」とし、「判断できずに先延ばししていることが多いほど頭のお皿（脳の処理容量）がすぐにいっぱいになる」と分かりやすく解説。「私たちの脳は3つしかお皿がないって言われてる。判断待ちタスクが多いほど“あっちに気が行き、こっちに気が行き…”と脳が混乱し、情報過多でますます忙しくなる」と現代人特有の“脳疲れ”の実態を明かした。



感情面では「頭が休まらないと感情の負のスパイラルに入ってしまい『私ダメだ…』とネガティブになる」と警告。「物が多い家の主婦はコルチゾール（ストレスホルモン）が増える」という研究結果も紹介し、「大事なのは“いらない物が多いこと”。これが思考も感情も忙しくしてしまう」と話し、片付けの重要な本質を伝えた。



動画の締めくくりでは、「めんどくさい、先伸ばしのものを1個でも処分してみてほしい。やりかけのものが一番気になるので、それを1つでも減らすことで頭が驚くほどスッキリします」とアドバイス。「本当に捨てたくないなら無理に捨てなくても大丈夫。本気で『今は決めない』と判断するだけでも、頭のモヤモヤが減る」と、視聴者の気持ちに寄り添う言葉で温かくエールを贈った。