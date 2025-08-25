³¤³°ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¤ÎµÜÏÆ¤µ¤»á¡ÖÅØÎÏ¤·¤Æ¤âÉÙ¤ÏµÛ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ëÆüËÜ¼Ò²ñ¡¢¸Ä¿Í¤ÎÆÍÇË¸ý¤Ï¡È¥¹¥¥ëËá¤¡É¤·¤«¤Ê¤¤¡×
³¤³°ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¤ÎµÜÏÆ¤µ¤»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡ÚÆüËÜ¤ÎÊø²õ¡ÛÆüËÜ¹ñÌ±¤ÎÉÏº¤²½¤ÏÀ¯ÉÜ¤Î¤»¤¤¡ª¡©ÉÙÍµÁØ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤éº£¤«¤é¤³¤ÎÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÄäÂÚ¤ä³Êº¹¤Î¸¶°ø¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¸Ä¿Í¤¬¤É¤¦À¸¤±ä¤Ó¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¿¼¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¡¢µÜÏÆ»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¸«¤ë¤ÈGDP¤Ê¤É¤Ç·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼À¸³è¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢¡ÖÃæÈ´¤¤äÌþÃå¡¢Å·²¼¤ê¤Ê¤ÉÍø¸¢¹ñ²È¤ËÀ®¤ê²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ò²ñ¼çµÁÅª¤ÊÍÍ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤äËüÇî¤Ç¤âÍø¸¢¤¬¤é¤ß¤ÎÏÃ¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿¹½Â¤¤¬²õ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢½îÌ±¤¬Ë¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÀÇ¶â¤äÃæÈ´¤¤Ë¤è¤ëÉÙ¤ÎµÛ¤¤¾å¤²¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤¯¤éÅØÎÏ¤·¤Æ¤â¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¹çË¡Åª¤ËÉÙ¤òµÛ¤¤¾å¤²¤ë¼Ò²ñ¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¡£Îã¤¨¤ÐÆüËÜ¤ÎÀÇÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÇ¶â¤ÏºÇÂç¤Ç55¡ó¤â¼è¤é¤ì¡¢ÁêÂ³»þ¤Ë¤â½Å¤Í¤Æ²ÝÀÇ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Ë¾ÃÈñÀÇ¤òÆó½Å²ÝÀÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÌ±´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤Ï¡ØÆó½Å¼è¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÀ¯ÉÜ¤ÎÍý¶þ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿´ë¶È¤Î¥Ô¥ó¥Ï¥Í¹½Â¤¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¸µÀÁ¤±¤¬ÃæÈ´¤¤·²¼ÀÁ¤±¡¢Â¹ÀÁ¤±¤Ø¤È»Å»ö¤¬Î®¤ì¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Þ¤Ç¤ª¶â¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¡£¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤âµëÎÁ¤¬Á´¤¯¾å¤¬¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Î¹½Â¤ÅªÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¤ÈÄü´Ñ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
¡Ö´±Î½¡¦Âç´ë¶È¡¦À¯¼£²È¤ÎÅ´¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¤¬´°àú¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë´°À®¤·¡¢°ìÈÌ¹ñÌ±¤ä¿·¶½´ë¶È¤Ë¤ÏÍø±×¤¬²ó¤é¤Ê¤¤ºÇ°¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡£¤³¤ì¤¬¶¥Áè¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÁË³²Í×°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Îº¬¿¼¤¤ÌþÃå¤ò¡Ö¹ªÌ¯¤Ç¹çË¡Åª¡¢¥°¥ìー¥¾ー¥ó¤ÇÀ©ÅÙ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ëµÜÏÆ»á¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¾¯»Ò¹âÎð²½¤Î¸·¤·¤¤¸½¼Â¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Öº£¸å50Ç¯¤Ç4000Ëü¿Í¤â¤Î¿Í¸ý¸º¡¢¹âÎð¼ÔÈæÎ¨¤ÎÇúÁý¤Ç¡¢¾ÃÈñ¤âÀ¸»º¤â·ã¸º¤¹¤ë¡£¼Ò²ñÊÝ¾ãÉéÃ´¤Î¤ß¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËËÄ¤é¤ß¡¢À¯ÉÜ¼«ÂÎ¤¬¡¢¼Â¼ÁGDP¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ï0¡óÂæÈ¾¤Ð¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡Ø¸åÂà¤Î¹ñ¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÊÄºÉÅª¤Ê¼Ò²ñ¹½Â¤¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÇÄãÀ®Ä¹¡¦ÄãÄÂ¶â¤¬Â³¤¯°ìÊý¡¢Å¾¿¦¤ä¥¹¥È¥é¥¤¥¤â³¤³°¤Û¤É³èÈ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬ÄÂ¶â¤ÎÄäÂÚ¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸½¾õ¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö³¤³°°Ü½»¤ä³°»ñ·Ï½¢¿¦¤â°ì¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤À¤¬¡¢¡Ø¤¿¤À¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¡£²¿¤è¤ê¤â¡Ø¸Ä¿Í¤Î¥¹¥¥ë¸þ¾å¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÎÏ¤òÅ°ÄìÅª¤ËËá¤¯¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤ÇÆÍÇË¸ý¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¼Ò²ñ¤Ç¤â¸Ä¿Í¤ÎÅØÎÏ¤È¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤À¤±¤¬Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡×¤È¤Þ¤È¤á¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¡ÖÆüËÜ¤Î°Å¤¤¸½¼Â¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨ー¥ë¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
µÜÏÆ¤µ¤¡÷³¤³°ÉÔÆ°»º¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ»ñ»º±¿ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÙÍµÁØ¡¢·Ð±Ä¼Ô¡¢Åê»ñ²È¤Ø¤Î»ñ»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÂ¾¡¢³¤³°°Ü½»¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°ÅÐÏ¿¼Ô10Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤ÎYoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤µ¤¤Î³¤³°ÉÔÆ°»º¤·¤«¾¡¤¿¤ó¡×¤ò±¿±Ä