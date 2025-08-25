¹ñ¤Î¼Ú¶â¤Ï¤Ê¤¼Áý¤¨¤ë¤Î¤« Âç¿Í¤Î³Ø¤ÓÄ¾¤·TV¤¬²ò¤¯3¤Ä¤ÎÍýÍ³
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¹ñ¡¹¤¬Êú¤¨¤ë¼Ú¶â¤ÎÁí³Û¤¬»Ë¾å½é¤á¤Æ100Ãû¥É¥ë¡ÊÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤ÆÌó1µþ4,000Ãû±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤³¤Î¿ô»ú¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö¹ñ¤Î¼Ú¶â¤ÏÁý¤¨Â³¤±¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿µ¿Ìä¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¶µÍÜ·ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÂç¿Í¤Î³Ø¤ÓÄ¾¤·TV¡×¤ÎºÇ¿·Æ°²è¡Ö¹ñ¤Î¼Ú¶â¤¬Áý¤¨¤Ä¤Å¤±¤ëÍýÍ³¡×¤Ï¡¢¹ñ¤¬¼Ú¶â¡Ê¹ñºÄ¡§À¯ÉÜ¤¬»ñ¶â¤ò¼Ú¤êÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÈ¯¹Ô¤¹¤ëºÄ·ô¡Ë¤ò¹Ô¤¦ÇØ·Ê¤ò3¤Ä¤ÎÍýÍ³¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1. ·Êµ¤°²½»þ¤Î°ÂÄê²½
ÉÔ·Êµ¤¤Ç´ë¶È¼ý±×¤ä²È·×½êÆÀ¡¢ÀÇ¼ý¤¬Íî¤Á¹þ¤à¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Ï¸ø¶¦»ö¶È¤ä¸ºÀÇ¤Ç·Êµ¤¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÀÇ¼ý¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Îºâ¸»¤ò¹ñºÄ¤ÇÏÅ¤¤¡¢·ÐºÑ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÎä¤¨¹þ¤ß¤òËÉ¤°¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2. Ì¤Íè¤Ø¤ÎÅê»ñ
¹âÂ®Æ»Ï©¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¡¢¼¡À¤ÂåÄÌ¿®ÌÖ¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ÏÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤êÊØ±×¤¬µÚ¤Ö¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î·úÀßÈñÍÑ¤òº£¤òÀ¸¤¤ëÀ¤Âå¤ÎÀÇ¶â¤À¤±¤ÇÏÅ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤â¸øÊ¿¤ËÉéÃ´¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡×¤Ë¡¢¼Ú¶â¤Ç»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤·¡¢ÊÖºÑ¤òÄ¹´ü¤ËÊ¬»¶¤µ¤»¤ë¹Í¤¨Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
3. Í½´ü¤»¤Ì´íµ¡¤Ø¤ÎÂÐ±þ
ÀïÁè¤ä¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¢Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤Ê¤É¤Î¶ÛµÞ»þ¤Ë¤Ï¡¢¿×Â®¤«¤ÄÂçµ¬ÌÏ¤ÊºâÀ¯½ÐÆ°¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï¡¢µëÉÕ¤ä°åÎÅÂÎÀ©À°È÷¤Ê¤ÉÂ¿³Û¤Î»Ù½Ð¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¬¡¢·ÐºÑ³èÆ°¤Î½Ì¾®¤ÇÀÇ¼ý¤ÏÁý¤¨¤º¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¹ñºÄ¤ÇÏÅ¤ï¤ì¤¿¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸½Âå¤Î¹ñ²È¤Ï¾ï¤Ë¼Ú¶â¤òÈîÂç¤µ¤»¤Ê¤¬¤é·ÐºÑ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾åµ¤ÏÆ°²è¤ÎÆâÍÆ¤òÍ×ÅÀ¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢§²ñ°÷À©¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ RELIVE
https://relive-salon.fants.jp/
³Ø¤Ù¤ëÃç´Ö¤¬Íß¤·¤¤Êý¤Ïµ¤·Ú¤ËÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤³¤¦¤·¤¿µ¿Ìä¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¶µÍÜ·ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÂç¿Í¤Î³Ø¤ÓÄ¾¤·TV¡×¤ÎºÇ¿·Æ°²è¡Ö¹ñ¤Î¼Ú¶â¤¬Áý¤¨¤Ä¤Å¤±¤ëÍýÍ³¡×¤Ï¡¢¹ñ¤¬¼Ú¶â¡Ê¹ñºÄ¡§À¯ÉÜ¤¬»ñ¶â¤ò¼Ú¤êÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÈ¯¹Ô¤¹¤ëºÄ·ô¡Ë¤ò¹Ô¤¦ÇØ·Ê¤ò3¤Ä¤ÎÍýÍ³¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1. ·Êµ¤°²½»þ¤Î°ÂÄê²½
ÉÔ·Êµ¤¤Ç´ë¶È¼ý±×¤ä²È·×½êÆÀ¡¢ÀÇ¼ý¤¬Íî¤Á¹þ¤à¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Ï¸ø¶¦»ö¶È¤ä¸ºÀÇ¤Ç·Êµ¤¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÀÇ¼ý¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Îºâ¸»¤ò¹ñºÄ¤ÇÏÅ¤¤¡¢·ÐºÑ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÎä¤¨¹þ¤ß¤òËÉ¤°¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2. Ì¤Íè¤Ø¤ÎÅê»ñ
¹âÂ®Æ»Ï©¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¡¢¼¡À¤ÂåÄÌ¿®ÌÖ¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ÏÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤êÊØ±×¤¬µÚ¤Ö¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î·úÀßÈñÍÑ¤òº£¤òÀ¸¤¤ëÀ¤Âå¤ÎÀÇ¶â¤À¤±¤ÇÏÅ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤â¸øÊ¿¤ËÉéÃ´¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡×¤Ë¡¢¼Ú¶â¤Ç»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤·¡¢ÊÖºÑ¤òÄ¹´ü¤ËÊ¬»¶¤µ¤»¤ë¹Í¤¨Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
3. Í½´ü¤»¤Ì´íµ¡¤Ø¤ÎÂÐ±þ
ÀïÁè¤ä¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¢Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤Ê¤É¤Î¶ÛµÞ»þ¤Ë¤Ï¡¢¿×Â®¤«¤ÄÂçµ¬ÌÏ¤ÊºâÀ¯½ÐÆ°¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï¡¢µëÉÕ¤ä°åÎÅÂÎÀ©À°È÷¤Ê¤ÉÂ¿³Û¤Î»Ù½Ð¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¬¡¢·ÐºÑ³èÆ°¤Î½Ì¾®¤ÇÀÇ¼ý¤ÏÁý¤¨¤º¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¹ñºÄ¤ÇÏÅ¤ï¤ì¤¿¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸½Âå¤Î¹ñ²È¤Ï¾ï¤Ë¼Ú¶â¤òÈîÂç¤µ¤»¤Ê¤¬¤é·ÐºÑ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾åµ¤ÏÆ°²è¤ÎÆâÍÆ¤òÍ×ÅÀ¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢§²ñ°÷À©¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ RELIVE
https://relive-salon.fants.jp/
³Ø¤Ù¤ëÃç´Ö¤¬Íß¤·¤¤Êý¤Ïµ¤·Ú¤ËÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
IIT¹ç³ÊÎ¨2%°Ê²¼¡¢±Ñ¸ì¤ÏÀ®¸ù¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È—¥¤¥ó¥É¤Î¸½¼Â
ÀÐÇËÃÌÏÃ¤ËÃíÌÜ¡¡Àï¸å80Ç¯¡¢ÎòÂå¼óÁêÃÌÏÃ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯
¹õ³¤¤ÇÀïÁè¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤ÍýÍ³¡¡Äë¹ñ¤ÎÌî¿´¤ÈÃÏÍý¡¦Îò»Ë¤ÎÎÏ³Ø¤òÆÉ¤à
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
Âç¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¶µÍÜ¤ò¤¹¤¢¤·¼ÒÄ¹¤È°ì½ï¤Ë¥¤¥Á¤«¤é³Ø¤Ü¤¦¡ª ▶X(µìTwitter)¡§https://x.com/suasi_shacho ▶Instagram¡§https://www.instagram.com/suasi.shacho/ ▶¤ª»Å»ö¤Ê¤É¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§suasi@jasper2nd.com
youtube.com/@suasi_shacho YouTube