「ポケモンローカルActs 推しポケモンぬいぐるみ」カイリュー・ヤドン・ヌオー3種が9月5日より一般発売決定
【ポケモンローカルActs 推しポケモンぬいぐるみ】 9月5日～ 順次発売 価格：各3,300円
発売日：9月5日～ 順次
【サイズ】
□カイリューの取扱店舗
三英貿易は、「ポケモンローカルActs 推しポケモンぬいぐるみ」のカイリュー・ヤドン・ヌオーを9月5日より一般発売する。価格は各3,300円。
福井県で開催されたローカルActs物産展にて先行販売された「ポケモンローカルActs 推しポケモンぬいぐるみ」カイリュー・ヤドン・ヌオーの3種が9月5日より各県にて一般発売されることが決定した。
カイリューは福井、ヤドンは香川、ヌオーは高知で販売される。
「ポケモンローカルActs 推しポケモンぬいぐるみ」第2弾商品詳細
発売日：9月5日～ 順次
価格：各3,300円
【サイズ】
カイリュー：W12.5×D16×H23cm
ヤドン：W10.5×D11×H21cm
ヌオー：W16×D17×H19cm
□カイリューの取扱店舗
□ヤドンの取扱店舗
□ヌオーの取扱店舗
【新商品情報】- ぬいぐるみの三英＠ゲームキャラクター (@sanei_NLG) August 25, 2025
ポケモンローカルActs 推しポケモンぬいぐるみ3種の一般発売日が決定！9/5(金)より順次、各推しポケモンの担当地域で発売します✨
お取り扱い店舗は下記よりご確認ください。https://t.co/iSh44M5KHP#ポケモン #ポケモンローカルActs #カイリュー #ヤドン #ヌオー #三英貿易 pic.twitter.com/K6uJ0iC9b7
(C)Pockemon. (C)Nintendo. / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.