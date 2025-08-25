【ポケモンローカルActs 推しポケモンぬいぐるみ】 9月5日～ 順次発売 価格：各3,300円

三英貿易は、「ポケモンローカルActs 推しポケモンぬいぐるみ」のカイリュー・ヤドン・ヌオーを9月5日より一般発売する。価格は各3,300円。

福井県で開催されたローカルActs物産展にて先行販売された「ポケモンローカルActs 推しポケモンぬいぐるみ」カイリュー・ヤドン・ヌオーの3種が9月5日より各県にて一般発売されることが決定した。

カイリューは福井、ヤドンは香川、ヌオーは高知で販売される。

「ポケモンローカルActs 推しポケモンぬいぐるみ」第2弾商品詳細

発売日：9月5日～ 順次

価格：各3,300円

【サイズ】

カイリュー：W12.5×D16×H23cm

ヤドン：W10.5×D11×H21cm

ヌオー：W16×D17×H19cm

□カイリューの取扱店舗

□ヤドンの取扱店舗

□ヌオーの取扱店舗

(C)Pockemon. (C)Nintendo. / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.