TikTokアカウント『rikumama0827』に投稿されたのは、屋根の上で鳴き叫ぶ子猫の救出劇。ママさんや消防隊員などたくさんの人の協力で、子猫は無事に保護されました。

子猫の救出から家猫になるまでのストーリーは、52.6万回再生の大反響。「本当に鳥肌が立つ」「猫ちゃんのお母さんに代わりお礼申し上げます」「にゃんこの幸せそうなお顔。安心しきってる感じがたまらん」といったコメントが寄せられています。

【動画：猫の鳴き声がすると思ったら、『屋根の上』に……】

屋根の上で助けを求める子猫

ある日、出掛け先で猫の鳴き声を聞きつけたというママさん。どこから聞こえてくるのか分からず困惑していたところ、そばにいた女性と子どもが「あそこにいるよ」と教えてくれたのだそう。

その場所は、なんと屋根の上！しかも、体の小さな子猫だったといいます。「助けて！」というように鳴き叫んでいたという子猫。よく見ると、カラスに狙われていたのだそう。

みんなでつないだ小さな命

居ても立ってもいられなくなったママさんは、そばにいた女性との連携プレーで子猫救出作戦に乗り出したのだとか。

消防に電話をすると、ちりとりを持って構えたり、カラスを追い払ったりと子猫を助けるために、できる限りのことをしたといいます。

現場に到着した消防隊員たちは、ネットを広げて子猫の落下に備えたのだそう。最終的には、ママさんが消防隊のタモ網で子猫をすくい、ネットの上に落としたといいます。たくさんの人の協力で、子猫は無事に救出されました！

優しい家族と幸せなニャン生を

救出された子猫は、そのままママさんのお家に迎えられたのだそう。はじめはパニック状態で大変だったそうですが、家に着くと「ゴロゴロ」と喉を鳴らして甘え始めたのだとか。

病院に連れて行ったところ、特に悪いところはなかったとのこと。一安心ですね。

「たまたま行った場所で、たまたま子猫に出会えた」というママさん。「たまたま」という運命の糸が、子猫をたぐり寄せたのかもしれません。たくさんの人の気持ちがつないだ子猫の命。優しいご家族のもとで、めいっぱいその命を輝かせることでしょう。

感動の保護劇はTikTokで2.7万件いいねを獲得し、「子猫の安心した撫でられた姿を見たら泣きそうになりました」「沢山の人の協力で保護されて良かった」「この優しい世界が広がりますように」など多くのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『rikumama0827』には、先住猫のトラくん、ポンくん、まめちゃんと今回紹介した子猫の日常の姿がたくさん投稿されています。

子猫はキューちゃんと名付けられ、今ではすっかり大きくなり、先住猫さんたちと仲良く過ごしているそうですよ。

